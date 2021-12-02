Сколько стоят рижские елки?

Как рассказала представитель Рижской думы (RD) Индра Вилде, эти услуги предоставляет победитель конкурса закупок - крестьянское хозяйство Pētes. Эти услуги обойдутся думе в 27 860 евро без НДС.

20 елок, которые предоставило Pētes, можно увидеть в городе - у центров культуры, в парках, скверах и на площадях, в том числе на Домской площади, Ратушной площади и на набережной 11 Ноября, где установлены главные елки города. Еще две елки в городе живые - в сквере около Оперы и на Бривибас, 266. Всего дума наряжает 22 елки в городе. Вместе с тем город приобрел еще 16 елок, чтобы украсить районы.

Еще 30 елок, которые предоставило Pētes, украшают помещения различных служб Рижской думы, в том числе - центров культуры, школ, музеев, а также Ратуши. Вилде пояснила, что елки в помещениях доступны только для тех, кто приходит на мероприятия или посещает инстанции самоуправления. В городе же можно осмотреть 38 праздничных елочек.

Прошлогодние декорации и новые концепции

Елки в городе бывают длиной от четырех до неполных 16 метров.

Вилде рассказала, что самые высокие елки находятся на Домской и Ратушной площадях, на набережной 11 Ноября, в Спортивном квартале (ул. Кр. Барона, 116), на спортивной площадке около Рижской 84-й средней школы, а также на перекрестке улиц Лудзас, Католю и Садовникова.

Галерея: Установка елки на Домской площади

Вилде рассказала, что елки в этом году украшаются и полностью новым художественным оформлением, и прошлогодними декорами.

"В этом году созданы три оригинальные концепции елочных украшений. Их создали фирмы, которые победили в организованном конкурсе закупок. Для елки на Домской площади оформление создало SIA United Workshops - компания с большим опытом, которая уже создавала такие концепции. В свою очередь, для елки на Ратушной площади концепцию создавало SIA Studio Des Fetes Latvija, у которого многолетний опыт по созданию художественных и световых объектов в городе. Они радовали жителей своими работами на нескольких фестивалях Ziemassvētku egļu ceļš", - сказала представитель RD.

Она рассказала TVNET, что реализация художественной концепции для елки на Домской площади обошлась в 13 924 евро без НДС, для елки на набережной 11 Ноября - в 13 672 евро без НДС. Декорации елки на Ратушной площади стоили 13 696 евро без НДС.