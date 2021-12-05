Латвиец держит собак за забором под электрическим напряжением

4. studija вместе с инспектором продовольственно-ветеринарной службы (PVD) отправилось на территорию домохозяйства, чтобы убедиться, что здоровью и жизни собак ничего не угрожает. PVD совсем недавно проверяла этот дом.

"В ноябре была жалоба, что два щенка породы Kane Korso были проданы без необходимой вакцинации и документов", -

поясняет инспектор PVD Южно-курземского управления Модрис Карлсонс. У щенков не было паспорта о вакцинации, а у животных были признаки инфекции парвовируса.

Хозяин, который увидел съемочную группу вместе с инспектором, вместо приветствий спустил собак.

"Электрического пастуха" или забор под напряжением хозяйн дома Юрис Фрейбергс использует в целях безопасности - чтобы щенки не перепрыгнули через забор, или чтобы им не навредили нежеланные гости.

Во дворе - три вольера для собак с электрическим заграждением. В одном из вольеров электрический провод находится внутри вольера. Одна из собак в вольере хромала, в вольере было грязно, а на трех собак есть лишь одна конура.

"В текущем законодательстве этот пункт еще не прояснен, конкретно об использовании электрического пастуха для собак. В любом случае используются радиоограждения, которые работают похожим образом.