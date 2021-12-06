"Песня года", свадьба Ольги Орловой и день рождения дочери Киркорова

На этих выходных в России прошла съемка юбилейной программы "Песня года". Звезды активно делились фотографиями и видео: Полина Гагарина

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева вели шоу.

Кристина Орбакайте

Ольга Орлова призналась, что осенью вышла замуж.

Юлия Савичева все печет торты.

Настасья Самбурская выбрала яркий костюм.

Саша Бортич выбралась отдохнуть без ребенка.

Лиза Монеточка принарядилась для Vogue.

Настя Ивлеева и очередной выпуск ее шоу.

демис Карибидис был на съемках.

У Риты Дакоты был концерт в Санкт-Петербурге.

Олег Газманов катался на лыжах.

Валерия пришла на день рождения дочери Филиппа Киркорова.

Юлия Проскурякова готовила.

Алена Водонаева отдыхала.

Евгений Чичваркин играл в поло.

Интарс Бусулис на съемках шоу X Factors.

Как вам образ Ксении Собчак?

Алсу была в гостях у Степашки и Хрюши.

Виктория Дайнеко добавила цвета в эту зиму.

Филипп Киркоров устроил дочери пышный праздник в стиле фильма "Круэлла".

Наташа Королева была на съемках с сыном.

Женя Мильковский куда-то шел.

Кристина Асмус продолжает вспоминать спортивное прошлое.

Зара была в гостях у дочери Киркорова.

У Анны Седоковой на этих выходных был концерт.

Светлана Лобода готовилась к выступлению.

Алла Пугачева была на спектакле у внука.