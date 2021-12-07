Чт, 9.12.2021
Конечно, политики, торговцы, представители самых разных сфер заинтересованы в послаблениях, но это было бы преждевременно Гиртс Бригис, глава кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета имени Страдиня
Гиртс Бригис, глава кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета имени Страдиня

Пары знаков Зодиака, которые абсолютно не подходят друг другу

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Кто не подходит Овну, Льву и Стрельцу
Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com/RyanMcGuire

Им будет очень сложно ужиться друг с другом!

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Кто не подходит Овну, Льву и Стрельцу

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