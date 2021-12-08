Ср, 8.12.2021
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Pfizer: ревакцинация может быть необходима в течение нескольких лет

Вакцина Pfizer/BioNTech ФОТО: NHAC NGUYEN

По словам Бена Осборна, главы фармацевтической компании Pfizer в Великобритании, бустерные дозы вакцины от Covid-19 людям, вероятно, понадобятся "в течение нескольких следующих лет".

По его словам, пока неясно, с каким интервалом нужны будут бустерные дозы - раз в год или каждые шесть месяцев.

Комментируя омикрон-штамм коронавируса, Осборн сказал: "Мы все с нетерпением ждем публикации различных данных не только от Pfizer и BioNTech, но и от правительств и систем здравоохранения по всему миру".

На вопрос, как долго людям будут нужны бустерные дозы вакцины, Осборн сказал: "Трудно сказать, ведь никто не может предсказать, как вирус будет развиваться с течением времени".

"Я считаю, что наука и данные все-таки демонстрируют нам, что, вероятно, понадобится определенный уровень бустерной вакцинации взрослого населения в течение следующих нескольких лет", - сказал он.


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