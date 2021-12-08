Pfizer: ревакцинация может быть необходима в течение нескольких лет

По его словам, пока неясно, с каким интервалом нужны будут бустерные дозы - раз в год или каждые шесть месяцев.
Комментируя омикрон-штамм коронавируса, Осборн сказал: "Мы все с нетерпением ждем публикации различных данных не только от Pfizer и BioNTech, но и от правительств и систем здравоохранения по всему миру".
На вопрос, как долго людям будут нужны бустерные дозы вакцины, Осборн сказал: "Трудно сказать, ведь никто не может предсказать, как вирус будет развиваться с течением времени".
"Я считаю, что наука и данные все-таки демонстрируют нам, что, вероятно, понадобится определенный уровень бустерной вакцинации взрослого населения в течение следующих нескольких лет", - сказал он.