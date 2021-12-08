Pfizer: ревакцинация может быть необходима в течение нескольких лет

По его словам, пока неясно, с каким интервалом нужны будут бустерные дозы - раз в год или каждые шесть месяцев.

Комментируя омикрон-штамм коронавируса, Осборн сказал: "Мы все с нетерпением ждем публикации различных данных не только от Pfizer и BioNTech, но и от правительств и систем здравоохранения по всему миру".

На вопрос, как долго людям будут нужны бустерные дозы вакцины, Осборн сказал: "Трудно сказать, ведь никто не может предсказать, как вирус будет развиваться с течением времени".