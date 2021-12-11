Назван цвет 2022 года
Новый оттенок синего цвета с названием Veri Peri станет цветом 2022 года, сообщил Институт цвета Pantone. Фиолетовый оттенок устанавливают растущая популярность метаверса и вызванные коронавирусом изменения в нашем быту.
Новый оттенок синего цвета с названием Veri Peri станет цветом 2022 года, сообщил Институт цвета Pantone. Фиолетовый оттенок устанавливают растущая популярность метаверса и вызванные коронавирусом изменения в нашем быту.
Институт цвета Pantone, устанавливающий широко признанные в мире стандарты цвета, указывает, что цвет объединяет традиционную "устойчивость" синего цвета с "энергией и увлечением" красного цвета.
"Так как мы движемся к небывалым ранее переменам в мире, выбор Pantone 17-3938 Very Peri дает новую перспективу и видение заслуживающего доверия и излюбленного семейства синего цвета, - сказала исполнительный директор института Леатрис Эйсман, - Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение".
Впервые для цвета года в этом году бренд решил создать новый тон, которого еще не было в каталоге цветов.
- пояснил бренд.
Pantone выбирает цвет года с 2000 года.