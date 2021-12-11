Сб, 11.12.2021
Часто пациенты прибывают без одежды, документов, поэтому выписывая их, приходится искать им одежду Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы
Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы

Назван цвет 2022 года

ФОТО: pantone.com

Новый оттенок синего цвета с названием Veri Peri станет цветом 2022 года, сообщил Институт цвета Pantone. Фиолетовый оттенок устанавливают растущая популярность метаверса и вызванные коронавирусом изменения в нашем быту.

Институт цвета Pantone, устанавливающий широко признанные в мире стандарты цвета, указывает, что цвет объединяет традиционную "устойчивость" синего цвета с "энергией и увлечением" красного цвета.

"Так как мы движемся к небывалым ранее переменам в мире, выбор Pantone 17-3938 Very Peri дает новую перспективу и видение заслуживающего доверия и излюбленного семейства синего цвета, - сказала исполнительный директор института Леатрис Эйсман, - Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение".

Впервые для цвета года в этом году бренд решил создать новый тон, которого еще не было в каталоге цветов.

"Pantone 17-3938 Very Peri - символ духа времени и переходного периода, который переживает человечество",

- пояснил бренд.

Pantone выбирает цвет года с 2000 года.


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