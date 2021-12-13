Акции производителя тренажеров упали после смерти главного героя в сиквеле "Секса в большом городе"

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Супруг главной героини Кэрри Брэдшоу умирает после 45-минутной тренировки на велотренажере компании Peloton.

Кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья Сюзанна Стейнбаум выступила от лица компании, заявив, что причина смерти Мистера Бига (имя персонажа) - сердечный приступ, а не занятия на велотренажере. Кроме того, он не заботился о здоровье.

"Он вел такой образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным - пил коктейли, курил сигары и ел большие стейки, - и подвергал себя серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже диагностировали сердечное заболевание. (...) Езда на велотренажере Peloton, возможно, даже помогла отсрочить его сердечный приступ", - сказала она.

После выхода серии 9 декабря акции Peloton упали на 17% - с 45,21 до 38,51 доллара. После этого 10 декабря банк Credit Suisse решил снизить целевую цену на бумаги компании c 112 до 50 долларов и изменить рейтинг акций с "выше рынка" на "нейтральный". Таким образом, обвал акций продолжился.

Во время пандемии продукцию Peloton стали закупать еще активнее, чем до нее. Однако за год акции компании рухнули почти на 75% - ограничения были ослаблены на фоне вакцинации, когда люди стали возвращаться к привычной жизни.

Peloton пришлось понизить цену на спортинвентарь и усилить маркетинг, кроме того, компания попала под проверки и отозвала свои беговые дорожки после сообщений об одной смерти и десятках ушибов.