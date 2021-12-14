Полиция остановила перегруженный лесовоз: сумма штрафов составила 13 160 евро

Так, в прошлый четверг в Сигулдском крае, на автодороге Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (Р10), недалеко от Инчукалнса стражи порядка констатировали перевозчика с литовскими номерами, который осуществлял перевозку бревен. Чтобы проверить фактическую массу транспортного средства, полицейские остановили машину и провели проверку.

Был зафиксирован ряд нарушений. Так, фактическая масса трехосного прицепа составила 26 790 кг, тогда как максимально допустимая масса прицепа - 24 тонны, таким образом, перегруз составил 2790 кг. Также было констатировано, что фактическая масса механического трехосного транспортного средства SCANIA составляет 31 777,5 кг.

Принимая во внимание, что максимальная допустимая масса такого транспортного средства составляет 25 тонн, таким образом, она была превышена на 6777,5 кг. Также выяснилось, что общая масса состава транспортного средства превышена на 6567,5 кг.

Во время проверки стражи порядка зафиксировали и несколько нарушений, связанных с подтверждающими время работы и отдыха документами, а также то, что определенный этап времени водитель ехал без помещенной в тахограф водительской карты.

В целом были начаты 13 процессов административного нарушения, наложены денежные штрафы как на водителя грузовика, так и на само предприятие.

Стоит отметить, что водитель заработал и еще один административный процесс в связи с несоблюдением установленных в связи с Covid-19 ограничений, так как не заполнил электронную анкету на портале Covidpass.lv. Всего в рамках 14 административных процессов были наложены штрафы в размере 13 160 евро.

ФОТО: Valsts policija