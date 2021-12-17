"У сексуальных насильников есть особая способность чувствовать, какой ребенок одинок, кого легче запугать и кто ничего не расскажет взрослым. Как взрослые они способны анализировать, кто мог бы стать их жертвой..." - в рамках социальной инициативы "Откройте глаза на насилие" с редакцией Apollo своим суровым опытом поделилась Кате (имя изменено): о пережитом сексуальном насилии в детстве и его последствиях на всю жизнь.

Кате рассказывает, что ее история о пережитом в детстве сексуальном насилии "складывается как мозаика": "Интроверт, стеснительный ребенок, растет без отца. Одинокая мама, которая работает на трех работах, чтобы обеспечить пропитание нескольким отпрыскам. Ребенок, жаждущий внимания и любви от окружающих. Все эти обстоятельства формируют почву для отчужденных отношений с мамой и для того, чтобы об этом умалчивалось годами".

"В общей сложности это были три разных человека, меньше чем десять эпизодов, которые полностью изменили мою жизнь. Сексуальные травмы самые глубокие, их ничто не может до конца вылечить", - впервые о пережитых сексуальных травмах в детстве Кате рассказала семье лишь в возрасте 34 лет.

"Они отрицали, говоря, что это невозможно... Это, конечно, грустно, но я понимаю, что таким образом они защищают себя, так как кто хотел бы поднимать такие тяжелые события?"

"Первый раз помню, когда мне было примерно шесть лет"

"Меня оставили у маминой подруги. Когда она ушла в магазин, я с этим мужчиной осталась одна. У него было хобби - делать из спичек домики, он предложил меня научить этому. Я сидела за столом, клеила спички клеем PVA, и в один момент чувствую, что он положил свою руку мне на ногу и поскользил дальше, чтобы засунуть ее в трусики. Руку остановила, сказала "нет". Он сильно разозлился и швырнул мой домик об стенку.

Следующее, что помню, что голая прыгаю у него на кровати и он на это смотрит.

Все. Об этом случае воспоминаний больше нет. Не знаю, следовали ли эти случаи один за другим или это были два разных. Бывает, что человек не может вспомнить все, так как психика защищает себя. Это я сейчас знаю, так как несколько лет уже пытаюсь через терапию справиться с этой болью и воспоминаниями".

К сожалению, это не единственное воспоминание Кате о пережитом насилии. "Один раз меня оставили с другом сестры. Проснулась с утра от того, что у меня между ног что-то непонятное и в следующий миг выливается белая, липкая, вонючая жидкость. Я вытираю живот, подходит тошнота, противно. Он оставил меня лежать.

Я лежу в кровати, плачу и прошу Бога забрать меня к себе. Это был первый раз, когда я хотела умереть.

Он сделал завтрак и позвал меня есть. Я сижу за столом, меня тошнит, я не могу ничего есть. Спустя два дня я пошла в первый класс..."

Следующие эпизоды сексуального насилия были с другом мамы

"Впервые это было, когда была установлена теплица и я прыгнула на старую доску с гвоздем. Гвоздь проколол палец, я плакала - боль была адская! Тогда он маме сказал, чтобы она оставалась в огороде, а он меня отнесет в дом. По пути домой у него была садовая будка, он занес меня в нее, снял с меня трусики и, поднимая меня то вверх, то вниз, удовлетворял себя... Это было так противно, так ужасно, что в тот момент я перестала чувствовать что-либо, даже то, что у меня болит палец на ноге", - вспоминает Кате.

"Затем в течение года эти эпизоды повторялись, как только этот мужчина оставался со мной наедине. Он использовал каждый миг уединения вдвоем. Мама работала в ночные смены, оставалась с ней только несколько раз, все разы он ждал, пока я усну, чтобы начать свои действия. Заставлял делать много чего... Однажды многократно пытался вставить в меня половой орган, но у него ничего не получалось.

Помню, что пиналась, он держал меня за руки, своими губами прижимался к моему рту.

На следующий день я сидела на полу, мама пришла домой. Помню, что она достала из мусорного ведра презерватив и еще что-то. Сидела на полу и ждала, действительно ли мама не заметит. Она заметила и стала выяснять у этого мужчины, каких женщин он водил домой. Он ответил, что никаких, а если она не верит, то пусть спросит дочь.

Мама пришла ко мне и спросила. Я внутренне молилась о том, чтобы она спросила, не обидел ли он меня. Я ответила, что других женщин он не приводил, и на этом наш разговор был окончен".

В сухом остатке - изнурительная агрессия

От пережитых эпизодов сексуального насилия в Кате начала расти огромная агрессия, которую она выплескивала на своем домашнем питомце, причиняя ему вред, когда никого не было дома. "Да, эти события пробуждают в тебе самое худшее, что только можно пробудить. Еще помню, как стою на крыше пятиэтажки и хочу спрыгнуть вниз. Со спины подбежал соседский мальчик, ударил по плечу и сказал, чтобы я слезала с крыши.

Я отпрыгнула в сторону и поняла, что хочу жить - я вырасту большой и буду счастливой".

По мнению Кате, самая большая травма - это то, что она полностью потеряла контакт со своим телом. "Помню, когда оказалась в положении, беременность констатировали на девятой неделе, врач спросил - не чувствую ли я что-то? И я действительно ничего не чувствовала, я не чувствовала, что внутри меня растет жизнь, так как контакта с телом у меня просто не было. У меня было кесарево сечение, которое стало огромной поворотной точкой и вскрыло то, что я годами хранила в себе. В первую очередь, спинальная анестезия не сработала, как должна была, это была огромная боль, меня держали за руки, так как я пыталась вырваться, хотела уйти с операционного стола.

Именно это удержание за руки и отсутствие чувствительности ног открыло во мне сундук с давно похороненными событиями. У меня началась истерика, я начала плакать и сама не могла понять, что происходит.

Только сейчас, спустя несколько лет, я могу сказать, что это был тот миг, когда вырвалось все, что мое тело годами от меня прятало. Да, разум может скрыть, оставить дыру черных воспоминаний, но тело помнит все", - отметила Кате, что она всю жизнь пуглива. Ей противно, когда люди подкрадываются к ней сзади или пытаются ее обнять со спины. Также появляется неприятная обратная реакция на прикосновения.

"Работая со всем эти в терапии, самое сложное - ассоциативные воспоминания. Я могу делать абсолютно не связанную вещь и они вспыхивают сами по себе. Например, закрываю чашку со взбитым молоком, оно брызгает мне на лицо и я вспоминаю, что тот мужчина кончил мне на лицо и заставлял делать минет. Или чищу насадку для взбивания молока, двигаю вверх-вниз и эти движения вызывают воспоминания, как он заставлял трогать его половые органы. Эти моменты самые сложные, потому что подступает огромная волна отвращения и хочется, чтобы вырвало, появляется желание упасть в изнеможении и плакать".

Пережитая Кате боль оставила последствия на всю жизнь относительно того, как она "строит отношения с противоположным полом, как принимает свое тело и вообще может ли сексуально освободиться, прикасаться к себе или чувствовать прикосновения". "Это лишь некоторые проблемы. Еще есть чувство стыда и страха. Я годами просыпалась посреди ночи в холодном поту в страхе, хотя ничего подобного в моей жизни больше не повторялось. И сейчас я живу со страхом, лишь бы ничего такого не пришлось пережить моим детям.

Ни один ребенок, ни один взрослый не заслужил, чтобы ему причиняли столь сильный вред. Я верю, что через бесчисленное количество терапии, смогу вернуть контакт со своим телом, построить здоровые сексуальные отношения и стать счастливой сама за себя. Есть много хороших примеров, когда люди смогли это сделать.

Главное - вера и осознание, что я такая не одна".

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv