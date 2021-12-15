Pfizer: таблетка против Covid-19 спасает от госпитализации и омикрон-штамма

Таблетка "Паксловид" также должна быть эффективна против мутаций, присущих омикрон-штамму Covid-19.

Об эффективности таблетки было сообщено после того, как исследование, проведенное в ЮАР, показало, что две дозы вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19 на 70% эффективны против тяжелого заболевания омикрон-штаммом.

Авторы исследования нашли этот результат обнадеживающим, хотя его эффективность ниже, чем в случае с предыдущими штаммами Covid-19.

В клинических испытаниях нового лекарства приняли участие более 2200 добровольцев. Их данные подтвердили предварительные результаты, объявленные в ноябре.

В Pfizer заявили, что паксловид, не одобренный пока ни в одной стране, в лабораторных испытаниях оказался эффективным также против омикрон-штамма.

Соединенные Штаты заказали 10 миллионов доз этого препарата еще до потенциального утверждения. Альберт Бурла, глава Pfizer, спрогнозировал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может одобрить его в этом месяце.

Клинические испытания показали, что таблетка снижает потребность в госпитализации у пациентов с Covid-19 из группы высокого риска на 89%, если начать принимать его в течение трех дней с момента появления симптомов, и на 88%, если начать в течение пяти дней.

В группе плацебо было 12 случаев смерти, в группе, принимавшей препарат - ни одного.

В обеих группах побочные эффекты возникли примерно у четверти испытуемых, в основном они были незначительными.

Пероральный препарат Pfizer является ингибитором протеазы и блокирует репликацию вируса.

Это значит, что лекарство будет эффективным только на ранних стадиях заражения.

К тому времени, когда Covid-19 переходит в тяжелое состояние, вирус в значительной степени прекращает размножаться, и пациенты страдают от чрезмерного иммунного ответа.