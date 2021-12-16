Анна Седокова: трудное детство, "ВИА Гра", любовь к Янису Тимме и Латвии

16 декабря свой день рождения отмечает бывшая солистка группы "ВИА Гра" (которая с 2020 года стала "почти родной" для Латвии) Анна Седокова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Многим казалось, что Анна Седокова, как и другие экс-участницы группы "ВИА Гра", уйдет в забвение, но этого не случилось. Она до сих пор успешно выступает на сцене, записывает альбомы, снимает клипы и выпускает хиты.
Звезда также создала собственный бренд одежды LA Story, который уже приобрел популярность среди ее поклонников.
Исполнительницу не сломали даже постоянные неудачи в любви, а в сентябре 2020 года стало известно, что она вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который младшее ее на 9 лет.
Трудное детство
В интервью на YouTube-канале "вМесте" Анна Седокова рассказала, что ее детство - это боль, как у всех детей, у которых развелись родители. Ее воспоминания наполнены скандалами, чужими женщинами и криками.
Она считает, что это произошло по вине родителей, у которых было "огромное эго" и они были "без мозгов правильных". Анна подчеркнула, что многие родители в таких случаях думают только о себе. Пытаются кому-то что-то доказать.
Это отразилось на исполнительнице. В итоге в каждом новом парне она искала потенциального отца, а должна была искать мужчину. Из-за этого она попадала в ловушку, потому что любой элемент проявления заботы выживал желание что-то отдать человеку.
В детстве она не чувствовала себя в безопасности, а ведь это так важно для ребенка. В школе с Анной не особо дружили. Она была дочерью учительницы, а потому ее травили вплоть до 9-го класса. Да и дружить ей было некогда, потому что она всегда посещала кружки. Девочкой она любила бродячих собак - они и были ее друзьями.
Седокова считала себя заурядной. Она смотрела на других девочек и считала их очень красивыми, они хорошо одевались, а семья Анны жила бедно.
Когда Анна пришла в "ВИА Гру", казалось, что она там останется навсегда, но в 2004 году она покинула группу. Седокова после не любила вспоминать о работе в "ВИА Гре". В общей сложности она была участницей коллектива чуть больше двух лет. В своей книге "Я сильная. Я справлюсь" она подробно описала все, что ей пришлось пережить.
Анна вспоминает, что в тот период посещала многочисленные кастинги. Одним из них был кастинг в группу "ВИА Гра". Седокова тогда прошла во второй тур. Ей сообщили, что позвонят, но не позвонили. Тем не менее она все равно вошла в состав коллектива.
Работая в "ВИА Гре", Анна называла группу семьей, а продюсера Константина Меладзе (в книге у него есть псевдоним) считала отцом, которого у нее не было. Именно он превратил ее "в сексуальную женщину, знающую себе цену", - указывает Анна.
Меладзе, по ее словам, умело манипулировал девушками, играя с их чувствами. Когда супруга Валерия Меладзе пришла на программу "Судьба человека" и заявила, что якобы на ее глазах к продюсеру приставала одна из девушек, которая сейчас мать троих детей - после этих слов на Анну полилось столько хейта...
"Это была не я, люди! Я не ломилась никуда! Когда об этом стали писать - это было вообще..." - оправдывалась Седокова в интервью.
В книге Анна рассказывала, что работа в группе не была такой легкой и полной романтики. Девушки порой получали реальные угрозы. Опасная ситуация была во время последнего выступления Седоковой в составе коллектива. Тогда они пели на частной вечеринке в Казахстане. Перед ними было 10 мужчин. Один из них был какой-то местный богач. Некто стал позволять себе трогать девушек, пихать им в трусики купюры, как стриптизершам. Когда девушки развернулись, чтобы уйти со сцены, он стал кричать, что заплатил за них и сейчас убьет.
Они были тогда в чужом доме, в чужой стране, двери заперты, ворота закрыты. Седокова на тот момент уже была беременна. Певицам чудом удалось вызваться из особняка и сбежать.
Деньги за тот корпоратив она так и не взяла. Это было ее последнее выступление с группой "ВИА Гра".
Седокова была уверена, что ее беременность не станет преградой для карьеры и она вернется в группу, тем более ее убедили в том, что все будет хорошо. А потом на сцену на премии "Муз-ТВ" с ее бывшими коллегами вышла Альбина Джанабаева, а Анну просто стерли из истории.
Анна призналась, что любит баскетбол. Поэтому сначала был баскетбол, а потом - Янис. "Я прямо ходила на игры "Химок", а потом Янис приехал играть в "Химки", - рассказывала певица. Впервые они пересеклись в апреле 2019 года на открытии ее бара LA Story. На первом свидании они сходили в кино, а после гуляли по парку.
"Янис приехал в Москву один. Он жил один. На тот момент его бывшая жена приняла решение расстаться, о чем она заявляла в интервью неоднократно. После, желая меня вмешать в эту ситуацию, она... обратила на меня весь свой гнев", - отмечала Седокова.
Анна недоумевает, ведь Янис принял решение приехать и играть в другой стране. Они с Саной тогда уже расстались. Так отношения певицы и спортсмена начались, пока он еще находился в официальном браке с матерью своего ребенка.
Неожиданностью стала новость, что 6 сентября 2020 года влюбленные поженились. Торжество прошло в узком кругу. Пара не планировала никому рассказывать. Родители знаменитостей узнали об этом только на следующий день.
"Это было самое секретное задание за всю мою жизнь! Совершено секретно и, главное, быстро. Два иностранца в России, два безумно влюбленных человека, и сделать невозможное возможным, и главное - 6 сентября!" - отмечала свадебный организатор Катерина Минкевич.
В интервью телеканалу "Муз-ТВ" в сентябре 2020 года Анна рассказала, что взяла фамилию мужа: "Янис сказал, что это типичная латышская фамилия. Я прямо как будто там родилась. И пожениться, если честно, мы решили, потому что мы устали от границ. Я не могла приехать в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов".
Анна Седокова признавалась в соцсетях, что хочет понимать все языки мира. Латышский язык для нее - самый непонятный, но она старается его учить.
"Я не могу читать переписки мужа. Ну могу, просто это многоходовка (Никогда не читайте, это я шучу так. Если информация должна к вам прийти, то она придет к вам другим способом.)", - написала тогда певица в соцсетях.
В феврале 2021 года Анна Седокова опубликовала несколько фотографий, на которых видны рижские улицы, и подтвердила, что находится с супругом в Риге, а также рассказала о своем любимом месте в нашем городе. Тогда певица опубликовала фотографию Домского собора и написала, что это ее любимое место в Риге: "Мне повезло несколько лет назад застать репетицию оркестра. Это было так волшебно. В этот момент я и влюбилась".
В мае 2021 года Анна стала героиней передачи "Ночной контакт". Там она продемонстрировала свои знания латышского языка. Она объяснила ведущему, что Янис - латыш. Тогда он обратился к Анне на латышском, и она ответила: "Paldies - это все, что я знаю. Labi, labi они говорят".
Певица также рассказала о том, как Янис поехал в родной город Краславу. Это далеко от Риги. В его квартире была маленькая комната. В ней стоял кассетный магнитофон. Спортсмен его включил, а там заиграла песня "Не оставляй меня, любимый". Оказалось, 14 лет назад он записал эту песню с радио. Анна подчеркивает, что когда они с Янисом познакомились, то он не знал, кто она такая и что именно она пела эту песню.
Надеемся, что Анна посетит нашу страну и в 2022 году.