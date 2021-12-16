Анна Седокова: трудное детство, "ВИА Гра", любовь к Янису Тимме и Латвии

Многим казалось, что Анна Седокова, как и другие экс-участницы группы "ВИА Гра", уйдет в забвение, но этого не случилось. Она до сих пор успешно выступает на сцене, записывает альбомы, снимает клипы и выпускает хиты.

Звезда также создала собственный бренд одежды LA Story, который уже приобрел популярность среди ее поклонников.

Исполнительницу не сломали даже постоянные неудачи в любви, а в сентябре 2020 года стало известно, что она вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который младшее ее на 9 лет.