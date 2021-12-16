Уже три дня подряд границу с Беларусью активно пытаются нелегально пересечь

В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Во вторник, 14 декабря, было предотвращено уже 83 такие попытки, а в среду, 15 декабря, пограничники предотвратили 69 нарушений границы.
Ранее незаконно пересечь границу между Беларусью и Латвией за сутки в среднем пытались 20-30 человек.
С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3127 лицами.
Вчера за незаконное пересечение границы был задержан один человек.
С момента введения режима чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 10 февраля.