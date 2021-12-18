Криса Нота из "Секса в большом городе" в сексуальном насилии обвинила уже третья жертва

Издание не раскрывает настоящее имя женщины, как и имена прошлых двух жертв в СМИ изменены.

В тексте она представлена как Ава. Женщина утверждает, что Крис Нот пытался силой заняться с ней сексом в 2010 году, когда ей было 18 лет, а актеру - 55. В тот период она работала хостес и певицей в ресторане Da Marino в Нью-Йорке. По ее словам Авы, актер всегда приходил в ресторан в нетрезвом состоянии, пытался ее щупать и хотел посадить к себе на колени.

Однажды после окончания рабочей смены менеджер сказал, что ей необходимо пройти в офис за деньгами. Ава прошла в помещение. После того, как она получила деньги в комнате погас свет. Женщина утверждает, что тогда рядом с ней оказался Крис Нот. Он вел себя так, будто они договорились встретиться в этом месте.

Ава рассказывает, что актер прижал ее к столу, целовал, раздел и не слышал, как она говорит ему "нет". Обратил внимание Нот на слова: "Не здесь". Так она якобы убедила его, что встретится с ним в другом месте. После этого она на смогла выбраться из офиса и больше не встречалась с актером.

Девушка рассказала об этом родителям. Они переговорили с руководством ресторана. Владелец все отрицал. Подтвердить это не удалось, тогдашний владелец ресторана умер. Слова Авы подтверждают друзья девушки.