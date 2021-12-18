Криса Нота из "Секса в большом городе" в сексуальном насилии обвинила уже третья жертва

Издание не раскрывает настоящее имя женщины, как и имена прошлых двух жертв в СМИ изменены.
В тексте она представлена как Ава. Женщина утверждает, что Крис Нот пытался силой заняться с ней сексом в 2010 году, когда ей было 18 лет, а актеру - 55. В тот период она работала хостес и певицей в ресторане Da Marino в Нью-Йорке. По ее словам Авы, актер всегда приходил в ресторан в нетрезвом состоянии, пытался ее щупать и хотел посадить к себе на колени.
Однажды после окончания рабочей смены менеджер сказал, что ей необходимо пройти в офис за деньгами. Ава прошла в помещение. После того, как она получила деньги в комнате погас свет. Женщина утверждает, что тогда рядом с ней оказался Крис Нот. Он вел себя так, будто они договорились встретиться в этом месте.
Ава рассказывает, что актер прижал ее к столу, целовал, раздел и не слышал, как она говорит ему "нет". Обратил внимание Нот на слова: "Не здесь". Так она якобы убедила его, что встретится с ним в другом месте. После этого она на смогла выбраться из офиса и больше не встречалась с актером.
Девушка рассказала об этом родителям. Они переговорили с руководством ресторана. Владелец все отрицал. Подтвердить это не удалось, тогдашний владелец ресторана умер. Слова Авы подтверждают друзья девушки.
Напомним, 16 декабря издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказ двух женщин, которые обвинили Криса Нота в сексуальном насилии в в 2004 и 2015 годах. Крис Нот опровергает обвинения и говорит, что все встречи проходили по обоюдному согласию.