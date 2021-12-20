Как удачно комбинировать и сочетать цвета в одежде. Советы эксперта

"Я знаю, что есть люди, которые просто интуитивно чувствуют, какие цвета комбинировать, что хорошо сочетается друг с другом и, соответственно, отлично смотрится. Однако есть и те, кто может долго стоять у открытого шкафа или прилавка магазина не в силах понять, что с чем сочетать! Но все решаемо! Достаточно понаблюдать за природой или изучить схемы комбинирования цветовой гаммы одежды", - отмечает стилист.