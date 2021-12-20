Как удачно комбинировать и сочетать цвета в одежде. Советы эксперта

Лаура Валута, стилист ТЦ Alfa, рассказывает, как не бояться экспериментировать и вводить новые цветовые сочетания в свой гардероб.
"Я знаю, что есть люди, которые просто интуитивно чувствуют, какие цвета комбинировать, что хорошо сочетается друг с другом и, соответственно, отлично смотрится. Однако есть и те, кто может долго стоять у открытого шкафа или прилавка магазина не в силах понять, что с чем сочетать! Но все решаемо! Достаточно понаблюдать за природой или изучить схемы комбинирования цветовой гаммы одежды", - отмечает стилист.
Ценный помощник - цветовой круг
"Конечно, мы можем черпать вдохновение и в различных цветовых сочетаниях природы. Она сама показывает нам, что с чем согласуется и хорошо выглядит. Однако еще одним хорошим помощником, безусловно, является цветовой круг, созданный в XVIII веке британским физиком и математиком Исааком Ньютоном", - рассказывает Лаура Валута.
В цветовом круге цвета разделены на три цветовые категории:
- Основные цвета: красный, синий и желтый. Все остальные представляют собой комбинации этих трех тонов.
- Вторичные цвета, полученные путем смешивания основных цветов: оранжевый, зеленый и фиолетовый.
- Третичные цвета, полученные путем смешивания смежных основных и дополнительных цветов: красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, красно-оранжевый.