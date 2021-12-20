Литовский министр: Лукашенко приказал "очистить" Минск от мигрантов

"Мы получили информацию, что Лукашенко дано распоряжение "очистить склады и Минск" от нелегальных мигрантов. Это четкий сигнал, что в ближайшее время будут те или иные попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или в соседнюю с нами Латвию", - сказала Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

По словам министра, в последнее время вызывает обеспокоенность и изменившийся характер насильственных атак у польской границы - нелегальные мигранты подготовлены белорусскими органами.

"Хотя в последнее время было несколько суток, когда мы не фиксировали ни одного нелегального мигранта, пытающегося пересечь границу Литвы, расслабляться мы не можем, потому что видим определенные тенденции, прежде всего - насильственные вторжения у польской границы", - сказала министр.

"Чем они отличаются от организованных ранее акций - тем, что это хорошо натренированные нелегальные мигранты, это делают сотрудники белорусских органов, и эти акции организуются с помощью Беларуси", - отметила Билотайте.