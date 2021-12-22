Блогер Юлька Шпулька: от простой школьницы до девушки Милохина и списка Forbes

Карьера блогера и TikTok-дом

По словам Юли, ее воспитывали в строгости. Она хорошо училась. Школу окончила в 2020 году, а параллельно с уроками развивала свое хобби - блогерство.

Свой YouTube-канал Гаврилина зарегистрировала в 2013 году. Параллельно она снимала стримы, в которых играла в игры. За короткий срок девушка приобрела популярность в Сети.

Дальше Юля пошла покорять TikTok. Она снимала короткие ролики и довольно неплохо двигалась под музыку. Первые публикации не находили отклика в сердцах пользователей, но девушка не сдавалась.

Ролики все-таки попали в рекомендации. Аудитория начала активно расти. Юля не только танцевала под известные треки, но и сама пела. Особенно популярной стал пост "Дикая львица".

В 2019 году Гаврилина стала участницей проекта Амирана Сардарова "Новое шоу". Во время съемок возник конфликт с ведущим Эдвардом Билом. После того, как он принес извинения девушке и отметил ее в своих сторис, аудитория Юлии значительно возросла.

В том же году она снялась в клипе Non Stop Никиты Златоуста и правдоподобно сыграла невесту.

Весной 2020 года Гаврилина пришла в TikTok-дом Hype House Rus. Правда, это решение для ее родителей стало сюрпризом, но для карьеры блогера - большой удачей.

Попадание в Forbes и музыкальная карьера

Осенью 2020 года Юля Гаврилина заняла четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров России по версии Forbes. Летом 2020-го она представила публике хит "Жу Жу", а в конце года выпустила еще два трека - "Только ты" и "Замело". Так началась музыкальная карьера Юлии. В 2021 году она выпустила треки "Ближе к звездам", "Омут" и "Все равно".

На момент написания статьи на Гаврилину в TikTok было подписано свыше 15 миллионов человек. В Instagram число фолловеров меньше - 5,7 миллиона.

Видео: Юля Гаврилина - "Замело"

Участие в шоу

В сентябре 2021 года Юля стала участницей шоу на канале ТНТ "Звезды в Африке" и вышла в финал. Тиктокерша является самой юной участницей проекта. Во время съемок выяснилось, что герои шоу не воспринимают ее как достойного соперника.

В конце ноября вышел новый выпуск YouTube-шоу Comment Out, где приглашенными гостями стали тиктокерша Юля Гаврилина и актриса Анна Хилькевич.

Всю игру лидировала Хилькевич, но Гаврилина в финальном раунде вырвала себе победу. Нужно было отправить знакомым звездам сообщение: "Я лежу в ванной, наглоталась таблеток, срочно перезвони". Кому быстрее перезвонят, тот и победил. Юля отправила сообщение Вале Карнавал, Ольге Бузовой, Кате Голышевой, Артуру Бабичу и Насте Ивлеевой. Писать Дане Милохину девушка отказалась. Почти мгновенно ей перезвонила Карнавал.