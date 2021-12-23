Пт, 24.12.2021
Это очень напряженная ситуация. Рождество - это время, когда важно встретиться с семьей. Моей маме очень плохо, она не может ходить. Ей нужна помощь по дому Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции
Лаура, латвийка из Великобритании, которая не может получить статус иммиграции
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"Я будто бездомная". Латвийка из Великобритании не может получить статус постоянного жителя

ФОТО: Shutterstock

Подданная Латвии по имени Лаура волнуется о своих правах в Великобритании, потому что месяцами ждет пересмотра отказа в статусе постоянного жителя Евросоюза, рассказывает Independent.

Женщине отказали в статусе постоянного жителя Евросоюза, и она ждет уже несколько месяцев, когда решение пересмотрят.

В Великобритании она живет уже пять лет и в этой стране создала семью с гражданином Великобритании, у них растут трое детей, двое из которых также граждане этой страны.

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39-летняя женщина подала заявку на этот статус в мае. В августе она была проинформирована, что заявка отклонена.

В Министерстве внутренних дел Великобритании указали, что женщина "не предоставила достаточно доказательств", что живет в стране достаточно долго. Лаура незамедлительно подала новую заявку, заплатив за это 80 фунтов (94,22 евро).

Срок пересмотра заявки увеличился с 28 дней до трех месяцев, потому что получено "беспрецедентное число заявок". Но Лаура ждет ответа от департамента более четырех месяцев.

Обычно женщина посещала в Латвии свою больную мать, но теперь боится выезжать из Великобритании.

"Это очень напряженная ситуация. Рождество - это время, когда важно встретиться с семьей. Моей маме очень плохо, она не может ходить. Ей нужна помощь по дому", - описывает ситуацию Лаура.

И хотя правительство Великобритании уверяет, что права человека защищаются, в реальности, когда, например, сотрудники пограничных служб или работодатели проверяют иммиграционный статус, оказывается, что у таких людей прав нет.

Лаура говорит, что происходящее поселило в ней страх относительно будущего в Великобритании.

"Они разрушат мою семью? У моих детей нет другого дома.

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Мне очень грустно, ведь эту страну я считаю своим домом. У меня здесь домохозяйство, мои дети - британцы, их первый язык - английский. Я чувствую себя бездомной", - говорит Лаура.


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