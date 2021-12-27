Генпрокуратура возместит ущерб начальнику Государственной пограничной охраны

Как сообщалось, Пуятс и его заместитель Юрис Мартуканс осенью подали заявление в Генеральную прокуратуру о возмещении ущерба в связи с возбужденным против них уголовным процессом, который впоследствии был прекращен.
Согласно имеющейся у агентства LETA информации, Пуятс потребовал компенсацию неполученной зарплаты, расходов на получение юридической помощи и нематериального ущерба в размере 7000 евро.
Генпрокуратура приняла решение о возмещении ему невыплаченной заработной платы за период с 4 по 15 сентября 2020 года в размере 1497 евро. Указанный период будет засчитан в выслугу лет.
Генпрокуратура также решила возместить расходы на помощь адвоката в размере 636 евро и нематериальный ущерб в размере 32 евро за необоснованное ограничение свободы.
Кроме того, Генеральная прокуратура от своего имени принесет извинения за нематериальный ущерб, причиненный необоснованным задержанием, необоснованным признанием подозреваемым и необоснованным применением меры пресечения.
Решение Генеральной прокуратуры о возмещении ущерба может быть обжаловано в суде в соответствии с административно-процессуальным законом.
Как сообщалось, IDB инкриминировало действующему руководству ГПО различные нарушения при строительстве восточной границы. В этом году IDB прекратило уголовное дело в отношении Пуятса и Мартуканса. Мартукансу инкриминировался служебный подлог, а Пуятсу - бездействие со стороны государственного должностного лица.