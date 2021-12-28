Лембергс переболел Covid-19 и вернулся в тюрьму
Бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс после того, как переболел Covid-19, вернулся в Рижскую центральную тюрьму, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс после того, как переболел Covid-19, вернулся в Рижскую центральную тюрьму, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Лембергс ранее находился в тюремной больнице в Олайне.
По словам его адвоката Мариса Грудулиса, Лембергсу 10 мая сделали прививку от Covid-19 вакциной Johnson & Johnson. Находясь в тюрьме, он просил обеспечить его бустерной прививкой, но она не была предоставлена и не было получено ответов на его запросы и запросы его защитников по этому поводу, отметил Грудулис.
Управление мест заключения (УМЗ) предложило заключенным Рижской центральной тюрьмы возможность получить бустерную вакцину Johnson & Johnson, которую критикуют за ее относительно низкую эффективность.
Ранее в УМЗ, не комментируя конкретный случай с Лембергсом, объяснили, что вакцина Johnson & Johnson была выбрана как наиболее востребованная среди заключенных, поэтому никаких других вакцин заказано не было.