Лембергс переболел Covid-19 и вернулся в тюрьму

По словам его адвоката Мариса Грудулиса, Лембергсу 10 мая сделали прививку от Covid-19 вакциной Johnson & Johnson. Находясь в тюрьме, он просил обеспечить его бустерной прививкой, но она не была предоставлена и не было получено ответов на его запросы и запросы его защитников по этому поводу, отметил Грудулис.