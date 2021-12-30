Латвийка задержана в Ирландии за контрабанду сигарет

По адресу женщины было отправлено несколько нелегальных посылок как на имя Калмыковой, так и других людей.

Газета Offaly Express писала о судебном заседании, которое в декабре прошло в Туламорском районном суде в связи с преступлением женщины из Латвии.

По месту жительства Калмыковой были найдены табачные изделия: под лестницей на кухне, в офисе на втором этаже и в одной из спален. Был найдено 14,1 кг листового табака, 14,65 кг измельченного табака и 31 480 сигарет.

Таможенный чиновник Джерард Райан в суде отметил, что общая стоимость найденных изделий - 28 028 евро, а убытки, которые понесла страна, составляют примерно 3500 евро.

На допросе Калмыкова сказала, что табак получила от своего друга в Люксембурге, и заплатила за него через Western Union. Она утверждала, что табак был предназначен для личного пользования, хотя и призналась, что иногда продавала сигареты друзьям.

Чиновники на суде признали, что 44-летняя Калмыкова, которая живет в Ирландии с 2001 года, ранее не обвинялась в подобных нарушениях. Некоторое время назад она работала в гостинице Dooly's в городе Бирр, а работу ей пришлось оставить из-за травмы спины.