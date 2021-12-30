В центре Риги мужчина разбил женщине нос - она сделала замечание, что его дочь мусорила на улице

Мужчина, опубликовавший запись в соцсети, ищет очевидцев инцидента, в котором водитель автомобиля разбил его девушке нос, после того, как та обвинила его дочь-пассажирку в разбрасывании мусора на улице.

"После замечания он вылез из машины (со стороны водителя), начал толкать, а потом ударил по лицу, разбив нос", - пишет молодой человек.