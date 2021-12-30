В центре Риги мужчина разбил женщине нос - она сделала замечание, что его дочь мусорила на улице
В среду, 29 декабря, около 22:40 на улице Чака, 30, некий мужчина разбил женщине нос, сказано в соцсетях.
В среду, 29 декабря, около 22:40 на улице Чака, 30, некий мужчина разбил женщине нос, сказано в соцсетях.
Мужчина, опубликовавший запись в соцсети, ищет очевидцев инцидента, в котором водитель автомобиля разбил его девушке нос, после того, как та обвинила его дочь-пассажирку в разбрасывании мусора на улице.
"После замечания он вылез из машины (со стороны водителя), начал толкать, а потом ударил по лицу, разбив нос", - пишет молодой человек.
В связи с происшедшим в Латгальском отделении полиции был возбужден административный процесс за умышленное причинение легких телесных повреждений. После экспертизы станет известна степень тяжести травм и будет принято решение о продолжении административного производства или возбуждении уголовного дела. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, а также имена причастных, - пояснила представитель полиции Гита Гжибовска.