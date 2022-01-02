"Неожиданно ушла в глубокую нору": Меньшова о праздновании Нового года без отца
52-летняя российская телеведущая, журналист и актриса Юлия Меньшова рассказала в соцсетях, что после смерти отца встречать 2022 год было нелегко.
52-летняя российская телеведущая, журналист и актриса Юлия Меньшова рассказала в соцсетях, что после смерти отца встречать 2022 год было нелегко.
"Мы нечасто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому "эффект отсутствия" в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным. Так и было", - призналась она.
Юлия Меньшова заметила, что она честно не знает как пережить утрату: "Все, что я сама пока поняла: "ударная волна" такого события довольно длительна. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда ты их ожидаешь, и даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу, а спустя время… Будучи человеком общительным, я неожиданно для себя ушла в глубокую нору".
На первом этапе Юлии помогла работа. Позже она осознала необходимость паузы.
"Нет никаких формул! И нет идеального мира. Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое", - отметила она.
Меньшова призвала поклонников ценить настоящее, почаще дарить тепло близким и говорить им о любви.
Напомним, 5 июля 2021 года стало известно, что на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов. За свою жизнь он сыграл около 100 ролей и снял фильмы, которые стали культовыми.