Пн, 3.01.2022
Если речи были бы вырваны из контекста, все казалось бы хорошо, но люди воспринимают эти выступления, исходя из общей оценки действий человека Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков
Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков

Сiao, 2021: Ургант опять сделал это, но теперь еще и c Путиным

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Российский телеведущий Иван Ургант и команда программы "Вечерний Ургант" вновь выпустили новогоднее шоу в стиле итальянской эстрады 1980-х. 

Напомним, прошлогодний выпуск "Ciao, 2020!", который был полностью на итальянском языке, стал хитом и в России, и в Италии. А Иван Ургант даже получил от итальянского посла орден Звезды Италии.

Российские звезды снова пели "итальянские" версии своих песен в ретрообразах. Среди них: Светлана Лобода, Валерий Леонтьев, Эльдар Джарахов, Ева Польна и группа "Моя Мишель", Slava Marlow и Валерий Леонтьев, Баста, Полина Гагарина, Ваня Дмитренко и многие другие. 

Манижа предстала в образе итальянского мачо, а Евгений Понасенков - Цезаря. Среди гостей были Анита и Анатолий Цой, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Максим Галкин и многие другие. 

Еще были камео итальянских ретрозвезд в образе обычных россиян. Например, Аль Бано стал Аликом Бановым.

В завершении программы Владимир Путин обратился к итальянцам на итальянском языке. Как пишет портал "Медуза", президента РФ создали с помощью нейросети.

Видео: полный выпуск "Ciao, 2021!"


НАВЕРХ
Back