"Я тебе сейчас в рожу плюну": Известный коуч Блиновская хамила на интервью Собчак

Напомним, некоторое время назад Ксения Собчак выпустила фильм об инфоцыганах, которые проводят марафоны желаний, где упоминала и Елену Блиновскую.

Интервью получилось весьма напряженным. Елена отказалась отвечать на многие вопросы журналистки. Блиновская часто говорит о свете в душе, любви и спокойствии была не готова к критике со стороны Собчак.

Ксения во время беседы заметила, что по сути коуч - это "продавец воздуха". На что Блиновская ответила: "Я тебе сейчас в рожу плюну... Или скину за борт", а затем заявила, что обиделась и больше не хочет говорить с Собчак. Елена затыкала уши и кричала: "Я ничего не слышу!".

О муже Алексее она говорила весьма неохотно. Из источников известно, что мужчина помог открыть Елене свадебный салон в Ярославле, а потом она переквалифицировалась в тренера по личностному росту и создала программу "Марафон желаний".

Алексей сначала помогал Блиновской, но сейчас у нее целая команда. Мужчина занят своим бизнесом - разводит рыбу в Волгоградской области. Елена отмечает, что она сама запретила участвовать мужу в ее проектах, чтобы он не "провалился" в нее, а занимался тем, что нравится ему.

"Марафон желаний" - это бренд Елены Блиновской. Она одна из первых организовала подобное мероприятие, убедив десятки тысяч женщин, что все можно исполнить, главное, правильно мечтать. Женщина утверждает, что после ее марафона большинство людей меняют свою жизнь. Если же ничего не изменилось, значит, человек неправильно мечтал. Блиновская заявила, что так она снимает с себя ответственность за результат.

Примечательно, но все бизнес-проекты Елены оформлены на Алексея. Блиновская подчеркивает, что в случае развода она не боится, что все потеряет. Она уверена, что Алексей ей все оставит.

Напомним, летом Ксения Собчак была ведущей на дне рождения Елены Блиновской. На празднике присутствовало много звезд шоу-бизнеса. На торжество было потрачено почи 2,5 млн евро. Ксению заинтересовало, чем занимается Елена и что представляет собой инфопродукт коуча.

StarHit.ru пишет, что после выхода шоу Елена написала в соцсетях, что ей было попросту не интересно беседовать с Собчак. Так же она добавила, что настоящий психолог и коуч может вести себя как угодно и не прятать эмоции, если ей неприятен собеседник.