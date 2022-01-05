Сегодня вечером временно не будет доступен сайт сертификатов Covid-19
По техническим причинам в среду с 19:00 до 21:00 не будет доступен сайт цифровых сертификатов covid19sertifikats.lv, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD) в твиттере.
По техническим причинам в среду с 19:00 до 21:00 не будет доступен сайт цифровых сертификатов covid19sertifikats.lv, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD) в твиттере.
NVD призывает запланировать посещение сайта до или после этого времени, а также приносит извинения за доставленные неудобства.
Мобильное приложение Covid19Verify в это время будет работать, и сбоев в верификации QR-кодов сертификатов не предполагается.