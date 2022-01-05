Ср, 5.01.2022
Финляндия может маневрировать, и ее свобода выбора включает возможность вступать в военные альянсы и подать заявку на вступление в НАТО, если мы так решим Саули Ниинисте, президент Финляндии
Саули Ниинисте, президент Финляндии

Сегодня вечером временно не будет доступен сайт сертификатов Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

По техническим причинам в среду с 19:00 до 21:00 не будет доступен сайт цифровых сертификатов covid19sertifikats.lv, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD) в твиттере.

NVD призывает запланировать посещение сайта до или после этого времени, а также приносит извинения за доставленные неудобства.

Мобильное приложение Covid19Verify в это время будет работать, и сбоев в верификации QR-кодов сертификатов не предполагается.


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