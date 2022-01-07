В квартире рижанки задекларировался неизвестный - выросли счета. Что делать в такой ситуации?

Большие счета и чужие письма

Агнесе была возмущена и удивлена, получив декабрьский счет за коммунальные услуги - суммы там оказались выше, чем обычно. На этот раз ей пришлось платить не за двух человек, как это было обычно, а за трех.

На портале Latvija.lv женщина убедилась, что в ее собственности задекларировался другой человек - неизвестная по имени Светлана.

"Искала в Facebook, но человека с такими именем и фамилией нашла только в Киеве", - сказала хозяйка квартиры.

Агнесе написала заявление в свой муниципалитет о задекларированном человеке, которого она не знает. Через некоторое время в ее почтовый ящик пришло письмо, адресованное Светлане. В нем говорилось, что Светлане нужно обратиться в Рижскую думу с доказательствами того, что она действительно проживает по указанному адресу.

"Если можно задекларироваться за две минуты, то у меня должна быть за две минуты возможность выгнать ее отсюда! Где гарантия, что через месяц тут не задекларируется кучка татаров или цыганский табор?" - возмущается Агнесе.

Комментарии

Представитель Департамента жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы Сандра Замуре пояснила Bez Tabu, что закон о декларировании места жительства предусматривает, что бремя доказательств лежит на декларанте. С другой стороны, при поступлении запроса о проверке сведений учреждение предлагает декларанту явиться по заявленному адресу и предоставить сведения о своем декларировании. Если человек там живет, он должен прийти с документами, к примеру, с договором аренды.

По словам представителя Рижской думы, в месяц они получают около десяти заявлений о неверном указании места жительства. Такое намеренное введение в заблуждение может быть наказуемо.

Мадара Пуке, представитель Управления по делам гражданства и миграции, указала, что учреждение при использовании этой электронной услуги полагается на честность людей.

Закон, который позволяет задекларироваться абсолютно по любому адресу, существует уже 19 лет. Менять его пока не планируют.