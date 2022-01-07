Пт, 7.01.2022
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Джоаккино Гаммино, глава сицилийской мафии

В пятницу местами ожидаются снег и метели

Метель в Огре ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 7 января, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, местами в Видземе и на севере Латгале ожидаются снег и метели, прогнозируют синоптики.

В Видземе и Латгале будет дуть западный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит 0...-4 градуса, на побережье - 0...+3 градуса.

В Риге пятница будет солнечной, без осадков. Температура воздуха составит около нуля градусов.


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