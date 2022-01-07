В пятницу местами ожидаются снег и метели
В пятницу, 7 января, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, местами в Видземе и на севере Латгале ожидаются снег и метели, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 7 января, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, местами в Видземе и на севере Латгале ожидаются снег и метели, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем составит 0...-4 градуса, на побережье - 0...+3 градуса.
В Риге пятница будет солнечной, без осадков. Температура воздуха составит около нуля градусов.