В прошлом году было конфисковано более 52 миллионов контрабандных сигарет

В прошлом году таможенное управление СГД в 262 посылках обнаружило 178 164 поддельных товара. Посылки в основном были из Китая, Гонконга, России, Турции, Сингапура и Белоруссии. В 81,5% случаях это были медикаменты, в 9,8% - спортивные товары, в 6,2% - игрушки, в 2,5% - другие товары.