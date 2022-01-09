Блиновская заявила об уходе из инфобизнеса

Напомним, что ее скандальное интервью с Ксенией Собчак посмотрели свыше 8 миллионов раз. В нем Елена показала себя не с лучшей стороны: ругалась матом, оскорбляла собеседницу, агрессивно реагировала на вопросы о своем "марафоне", а иногда и вовсе отворачивалась и молчала.

Ксения Собчак и Елена Блиновская ФОТО: скриншот с youtube.com

Блиновская вела себя совершенно противоположна от того, что она пропагандирует на своих курсах. После Елена неоднократно пыталась оправдаться. Она обвиняла Собчак в непрофессионализме, позже говорила о хейтерах и ботах. Теперь же автор "Марафона желаний" заявила, что закрывает свой бизнес:

"Я ухожу! Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но всё. Пора. Мне пора идти дальше. Я протоптала эту дорогу огромному количеству гениев... Среди них будут новые лидеры", - написала она.

Если говорить о Ксении Собчак, то она призналась в Instagram, что планирует выпустить свой курс. Мысли об этом появились намного раньше. Так она решила окунуться в эту тему и появились ее выпуски об "инфоцыганах".

"Инфо-шлака на рынке много, но и качественные продукты есть... Я уже думала над созданием онлайн-продукта, и в процессе стала как журналист изучать этот рынок. То есть выпуск про инфожуликов взялся не из воздуха. В процессе расследований мой энтузиазм даже поугас, глядя на то, какие инфопродукты покупают люди. Сложилось ощущение, что именно такой контент нравится большинству. И вроде бы научность даже уже не в тренде", - написала она.