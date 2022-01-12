Исследование: конопля может защитить людей от заражения Covid-19

Исследователи из Орегонского университета пришли к выводу, что олеиновая кислота (CBGA) и каннабидиоловая кислота (CBDA) в конопле обладают потенциалом для борьбы с коронавирусом. Именно пара этих кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя этап в процессе, который вирус использует для инфицирования людей.

В исследовании эти вещества соединяются со спайк-белком. Именно против него направлены все существующие вакцины и терапия антителами.

Исследователи проверили влияние веществ на коронавирус альфа и бета в лаборатории.

"Эти каннабиноиды, изолированные или содержащиеся в экстрактах конопли, обладают потенциалом для профилактики и лечения инфекции SARS-CoV-2", - пишут ученые в аннотации к исследованию.

"Каннабиноидные кислоты в большом количестве содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли.

Это не наркотические вещества, и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей.

И наше исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты дельта и омикрон", - приводит слова исследователя Ричарда ван Бримана MedicalXpress.