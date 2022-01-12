Исследование: конопля может защитить людей от заражения Covid-19
Согласно лабораторному исследованию, опубликованному в Journal of Nature Products, вещества, обнаруженные в конопле, могут защитить людей от заражения Covid-19.
Согласно лабораторному исследованию, опубликованному в Journal of Nature Products, вещества, обнаруженные в конопле, могут защитить людей от заражения Covid-19.
Исследователи из Орегонского университета пришли к выводу, что олеиновая кислота (CBGA) и каннабидиоловая кислота (CBDA) в конопле обладают потенциалом для борьбы с коронавирусом. Именно пара этих кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя этап в процессе, который вирус использует для инфицирования людей.
Исследователи проверили влияние веществ на коронавирус альфа и бета в лаборатории.
"Эти каннабиноиды, изолированные или содержащиеся в экстрактах конопли, обладают потенциалом для профилактики и лечения инфекции SARS-CoV-2", - пишут ученые в аннотации к исследованию.
"Каннабиноидные кислоты в большом количестве содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли.
И наше исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты дельта и омикрон", - приводит слова исследователя Ричарда ван Бримана MedicalXpress.
Однако в ходе исследования эти вещества не давали людям и не сравнивали показатели заражения между теми, кто употребляет эти вещества, и теми, кто их не употребляет. Необходимы дальнейшие исследования, однако ван Бриман отметил, что данный анализ показывает, что каннабиноиды могут быть разработаны в лекарства для профилактики или лечения Covid-19.