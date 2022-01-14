Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю всех воинских званий и титула. Его обвиняют в сексуальном насилии

"Герцог Йоркский не будет исполнять обязанности члена королевской семьи и выступает в судебном процессе как частное лицо", - сказано в официальном заявлении королевской семьи.

Sky News сообщает, что Эндрю также было запрещено пользоваться титулом "Его Королевское Высочество".

Лишение патронажа значит, что у принца больше не будет возможности заниматься благотворительностью. Соответствующие обязанности, которые он исполнял, будут распределены между другими членами королевской семьи.

Что случилось?

Прошлым летом американка Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю. Джуффре заявила, что в 17 лет она подверглась сексуальному насилию со стороны сына Елизаветы II. На этой неделе суд начал рассматривать дело.

С Эндрю девушку познакомил миллиардер Джеффри Эпштейн, который в 2019-м совершил суицид в тюрьме из-за обвинений в сексуальной эксплуатации подростков.