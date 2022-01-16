Каждый 10-й житель Латвии был очевидцем домашнего насилия, но игнорировал его

Опрос был проведен на платформе Norstatpanel в сотрудничестве с компанией Norstat. Во временной период с 1 декабря по 7 декабря 2021 года было опрошено 500 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет, чтобы выяснить позицию общества к насилию в семье.
45% опрошенных считают, что во время пандемии выросло число случаев насилия в семье. И почти половина (46%) знает кого-то, кто от него страдает. В большинстве случаев это был друг (39%) или кто-то из членов семьи (23%), однако в числе знакомых были и соседи с коллегами.
Почти половина опрошенных (46%) о том, что кто-то из близких страдает от насилия, узнавали уже задолго после того.
На вопрос, как опрошенные реагировали, когда узнавали, что кто-то из близких страдает от насилия, 22% тактично предложили помощь, 14% немедленно вмешались в конфликт, однако каждый десятый не ввязывался или игнорировал этот факт, поскольку это "личное дело".
38% из опрошенных жителей Латвии считают, что публичная дискуссия о насилии в семье и партнерских отношениях помогает просвещать общество и дает понятие о насилии, однако четверть опрошенных считает, что это очень негативная тема и избегают информации о ней в СМИ и публичном пространстве.
Насилие в семье - это модель жестокого обращения, которую нынешний или бывший партнер, супруг или друг использует для управления поведением другого человека, отмечает кризисный центр Skalbe.
Насилие часто начинается с угроз, оскорблений, хлопанья дверьми или битья посуды, пока не перерастает в пинки, избиение и другие акты насилия в сторону второго человека.
В обществе бытует мнение, что безопасность индивида больше всего подвержена угрозе на улице, однако женщины чаще страдают от насилия, в том числе изнасилований или убийств, в своем собственном доме. Насильники чаще всего мужья, партнеры, члены семьи, друзья и знакомые жертв, а не случайные встречные.
Почти каждый из нас слышал от своей знакомой или подруги, скажем: "Если он меня хоть раз ударит, я сразу же уйду". Однако нередко, оказываясь в насильственной ситуации, это сделать не так легко.
До сих пор многие считают, что насилие между партнерами - личное дело, в которое общество не должно вмешиваться. Думая так, мы игнорируем факт того, что насилие - это преступление. Кроме того, насилие в семье не связано с уровнем образования, материальным положением, религиозными взглядами, возрастом или национальностью человека.
Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.
Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:
Центр Marta
Ул. Матиса, 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Просп. Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Ул. Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисный консультационный центр Skalbes
Ул. Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Ул. Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Ул. Райня, 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv
Статья написана в рамках общественной инициативы "Откройте глаза на насилие".