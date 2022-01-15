Кампания Каркинской волости: как продается заброшенное имущество?

Напомним, что в прошлом году местное самоуправление в Facebook пообещало публиковать информацию об объектах недвижимости в начале каждого месяца, и это обещание было выполнено. Каждый месяц в Facebook самоуправления были опубликованы фотографии и информация о заброшенных объектах.

На вопрос о том, как идут дела у самоуправления в эти месяцы, Петерсонс отмечает, что интерес очень высок, и каждые несколько дней кто-то звонит в самоуправление, хотя оно и не является продавцом этих объектов. Самоуправление только публикует информацию о заброшенных объектах, которые можно приобрести. "На данный момент мы дошли до четвертой публикации о заброшенных объектах, два объекта проданы, насколько я знаю. Два последних находятся в процессе закрытия сделки, но в целом постановка этого вопроса на повестку дня вызвала повышенный интерес и были проданы также другие объекты, информация о которых не была опубликована", - сообщил TVNET Петерсонс.

ФОТО: Facebook.com/Kārķu pagasts

По словам Петерсонса, у самоуправления также есть своя недвижимость, для которой ищут новых владельцев, но они не так хорошо продаются. Например, недавно был аукцион, на котором можно было купить дом Rozes в Эргенской волости за две тысячи, но никто не подал заявку. Самоуправление вскоре перепродаст эту недвижимость по более низкой цене на аукционе, также желающим будут предложены другие объекты.

"Возможно, такая холодная погода не подходит для продажи недвижимости, люди очень неподвижны, и мысли о деревне, вероятно, начнут появляться, когда появится первое теплое солнце.

Это видно и по движению объявлений портала недвижимости, только что звонил мужчина, который хотел переехать из Лудзы с семьей в Валкский край, потому что жена устроилась сюда на работу. Он активно следит за объявлениями о недвижимости, но за последние два месяца на портале ss.lv не было ни одного объявления о продаже недвижимости", - говорит Петерсонс.

Оказывается, достижения Каркинской волости увидели и другие самоуправления, которые начали публиковать информацию о недвижимости.

"Звонили работники других самоуправлений и интересовались нашим опытом. 12 января за информацией приехал и глава хозяйства самоуправления Эвелской волости Валмиерского края.

Приятно, что эти вещи находят отклик и заставляют кого-то задуматься", - говорит Петерсонс.

ФОТО: Facebook.com/Kārķu pagasts

Самоуправление Валкского края также планирует в будущем провести аудит имущества, обратившись к владельцам заброшенного имущества. "Комитет по развитию Валкского самоуправления, видя, что в целом есть отдача, принял решение о проведении аудита имущества на всей территории самоуправления, в обозримом будущем следует обратиться к владельцам заброшенных объектов по поводу их планов", - сообщил Петерсонс. "Могут быть ситуации, в которых хозяин готов продать свою собственность", - добавил он.

Петерсонс не скрывает – многие дома в Каркинской волости уже исчезли навсегда. Сейчас муниципалитет пытается спасти те дома, которые еще не рухнули.

"К сожалению, многие дома исчезли во время мелиорации, когда их просто сгребли в кучу. Позже ряд домов разрушился в годы пробуждения, потому что они были никому не нужны. Сегодня можно даже сказать, что мы даем этим домам последний шанс перед тем, как Sadales tīkls еще не убрал электрические столбы или дома не распилили на дрова", - сказал управляющий самоуправлением.

"И еще одно, что следует подчеркнуть, потенциального покупателя очень часто интересует не состояние дома, а место - природный ландшафт, подключение к электричеству, подъездные пути и скорость интернета", - заметил Петерсонс.