Продается заброшенное имущество: Каркинская волость запустила уникальную кампанию в соцсетях

"Мы начинаем новую акцию. В волости около полусотни разных заброшенных домов. Мы свяжемся с владельцами и узнаем, можно ли их купить. Если да, то вы об этом узнаете - в начале каждого месяца мы будем публиковать информацию об одном из них в Facebook Каркинской волости.

"Даже если это не имеет отношения к вам, мы будем рады если вы поделитесь этим сообщением, потому что каждый новый человек и семья в волости приносят новое дуновение, и мы становимся сильнее", -

в конце поста представители волости добавляют, что пользователи, которые поделятся посланием, будут участвовать в конкурсе и могут выиграть ценные призы.

Объявление привлекло много внимания в Facebook, и записью поделились более 7200 пользователей.

Портал Apollo.lv заметил, что в комментариях к посту большинство людей хвалит идею. Многие пользователи пишут, что аналогичные методы могут быть применены и в других местах в Латвии, продавая заброшенная недвижимость.