Продается заброшенное имущество: Каркинская волость запустила уникальную кампанию в соцсетях

"Мы начинаем новую акцию. В волости около полусотни разных заброшенных домов. Мы свяжемся с владельцами и узнаем, можно ли их купить. Если да, то вы об этом узнаете - в начале каждого месяца мы будем публиковать информацию об одном из них в Facebook Каркинской волости.
"Даже если это не имеет отношения к вам, мы будем рады если вы поделитесь этим сообщением, потому что каждый новый человек и семья в волости приносят новое дуновение, и мы становимся сильнее", -
в конце поста представители волости добавляют, что пользователи, которые поделятся посланием, будут участвовать в конкурсе и могут выиграть ценные призы.
Объявление привлекло много внимания в Facebook, и записью поделились более 7200 пользователей.
Портал Apollo.lv заметил, что в комментариях к посту большинство людей хвалит идею. Многие пользователи пишут, что аналогичные методы могут быть применены и в других местах в Латвии, продавая заброшенная недвижимость.
В первой записи жилой дом Cekuliņas продается за 7000 евро. Каркинская волость находится в Северном Видземе. Территория волости составляет 124 км2, на ней проживает 660 жителей (данные 2017 года), сообщает сайт Валкинского района.