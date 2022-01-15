Видео ⟩ В Юрмале четверо молодых людей врезались в дерево на каршеринговом авто

Незадолго до 23:00 на улице Межмалас раздался громкий хлопок, за которым последовал монотонный сигнал автомобиля. Те, кто живет в этом районе уже несколько лет, уже догадываются, что могло произойти.

Одним из них был Даумант. Мужчина вышел из дома, и его подозрения подтвердились. Автомобиль врезался в дерево, и один из соседей уже пытался вытащить из разбитой машины пострадавших. ИХ было четверо - две девушки и два парня. Даумант, помогавший пострадавшим, говорит, что удар был сильным. Один из молодых людей получил относительно серьезную травму.

Первыми на место аварии прибыли пожарные, которые помогли пострадавшим и вызвали "скорую помощь".

На место аварии были направлены пять медицинских бригад, в том числе бригада врачей-специалистов. Первые врачи прибыли через 12 минут после вызова.

"После оказания помощи все четверо в стабильном состоянии были доставлены в больницу для дальнейшего обследования", - поясняет представитель NMPD Элина Юревица.

Местные жители знают, что молодые люди живут недалеко от места аварии - несколько раз их уже видели ездящими по этому району на арендованном автомобиле. Поворот, на котором случилось ДТП, труден даже для опытного водителя, на нем случались и происшествия со смертельным исходом.

Женщина, проживающая рядом с местом аварии, говорит, что это уже третье или четвертое ДТП на этом месте. Место обманчиво, ведь, не зная, каким будет следующий поворот, можно набрать слишком высокую скорость.

Неофициально известно, что за рулем автомобиля сидел парень, недавно получивший права. Даумант рассказывает, что, по его мнению, молодые люди не употребляли алкоголь.