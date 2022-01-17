Буря в Латвии: ветер утихает, пострадал Домский собор, в 20 тысячах домов отключено электричество

В основном спасателям приходится убирать сломанные деревья с проезжей части и тротуаров. В ряде случаев деревья упали на автомобили. Много вызовов в связи с сорванными конструкциями крыш.

Работы по нескольким десяткам вызовов еще продолжаются. Основная часть вызовов поступила в Юрмале и Риге. По мере утихания ветра интенсивность звонков снижается.

Согласно наблюдениям агентства LETA и фотографиям, опубликованным очевидцами, в Риге в одном из жилых домов у Южного моста от балкона отделился фрагмент бетона, который повис в конструкциях арматуры.

По словам очевидцев, от сильного ветра пострадал и рынок на пересечении улиц Дзелзавас и Стирну. Ветром перевернуло и выбросило на проезжую часть торговый навес. Как уточнили в Рижской думе, управляющим рынком является самоуправление, и ущерб от урагана будет устранен, как только это станет возможно.

Кроме того, на Рижском канале напротив железнодорожного вокзала ветер вырвал с корнем одно из крупных деревьев, а в Старой Риге на улице Калькю обвалилась кровля крыши.

Cбои в электричестве

Из-за продолжающегося сильного ветра к 16:00 было нарушено электроснабжение примерно у 20 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии, говорится в сообщении предприятия в Twitter.

❗️Turpinoties spēcīgajam vējam, ap 16.00 elektroapgāde traucēta aptuveni 20 000 klientu visā Latvijā. Šobrīd lielākais atslēgto klientu skaits ir Bauskā, kā arī Saulkrastu, Jelgavas, Kuldīgas novadā. 👉Aktuālā situācija elektrotīklā: https://t.co/5U6mrXcZ4U — Sadales tīkls (@Sadalestikls) January 17, 2022

В настоящее время наибольшее количество отключений в Бауске, а также в Саулкрастском, Елгавском и Кулдигском краях.

При сильном ветре могут ломаться деревья и их ветви, разрывая провода электролиний и создавая опасные ситуации, угрожающие жизни людей, поэтому компания призывает проявлять особую осторожность вблизи линий электропередачи и электрооборудования. При возникновении опасной ситуации не надо приближаться к месту происшествия, а следует немедленно сообщить в Sadales tīkls по бесплатному номеру 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Следить за ситуацией в электросети можно по цифровой карте отключений на сайте sadalestikls.lv, где содержится информация об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если по конкретному адресу зарегистрирована неисправность, это означает, что специалисты уже работают над ее устранением и повторно сообщать о ней не нужно. Это разгрузит телефонную линию для сообщений о неисправностях и позволит оперативно дозвониться тем, кто находится в опасной ситуации.

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Минимум в пяти случаях деревья упали на автомобили. Еще в нескольких случаях были получены вызовы на сорванные конструкции крыш.

Вызовы поступают преимущественно из Риги и Юрмалы.

Ситуация изменчивая, так как вызовы поступают каждые несколько минут.

Так, в Риге ветром частично сорвало часть кровли крыши Домского собора.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET