Буря в Латвии: ветер утихает, пострадал Домский собор, в 20 тысячах домов отключено электричество

Электричества нет у 20 тысяч клиентов Sadales tīkls
Вызовы поступают каждые несколько минут
Больше всего вызовов - в Риге и Юрмале
В Риге частично встал общественный транспорт
Несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты
К вечеру понедельника спасатели получили около 200 вызовов в связи с поваленными сильным ветром деревьями и сорванными конструкциями крыш, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе.
Во второй половине дня сильный ветер в Риге и ряде других регионов страны постепенно ослабевает, а в Латгале усиливается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самые сильные порывы северного, северо-западного ветра в столице были зарегистрированы около двух часов дня - 27,7 м/с в центре города и 30 м/с на севере столицы. Это самая мощная буря в Риге с 2005 года.
После трех часов дня скорость ветра в Риге не превышает 26,2 м/с.
По данным предприятия Latvijas Valsts ceļi, в Юрмале порывы ветра достигали 32 м/с.
В Лиепайском и Вентспилсском портах ветер дул порывами до 27 и 29 м/с, на большей части страны - 20-25 м/с.
Согласно прогнозам, во вторник ветер в Латвии стихнет, облачность уменьшится и выглянет солнце.
В большей части случаев сломанные деревья были убраны с проезжей части и пешеходных переходов. В свою очередь, в двух случаях в Риге были сорваны куски покрытия крыш, что создало угрозу.
В основном спасателям приходится убирать сломанные деревья с проезжей части и тротуаров. В ряде случаев деревья упали на автомобили. Много вызовов в связи с сорванными конструкциями крыш.
Работы по нескольким десяткам вызовов еще продолжаются. Основная часть вызовов поступила в Юрмале и Риге. По мере утихания ветра интенсивность звонков снижается.
Согласно наблюдениям агентства LETA и фотографиям, опубликованным очевидцами, в Риге в одном из жилых домов у Южного моста от балкона отделился фрагмент бетона, который повис в конструкциях арматуры.
По словам очевидцев, от сильного ветра пострадал и рынок на пересечении улиц Дзелзавас и Стирну. Ветром перевернуло и выбросило на проезжую часть торговый навес. Как уточнили в Рижской думе, управляющим рынком является самоуправление, и ущерб от урагана будет устранен, как только это станет возможно.
Кроме того, на Рижском канале напротив железнодорожного вокзала ветер вырвал с корнем одно из крупных деревьев, а в Старой Риге на улице Калькю обвалилась кровля крыши.
Cбои в электричестве
Из-за продолжающегося сильного ветра к 16:00 было нарушено электроснабжение примерно у 20 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии, говорится в сообщении предприятия в Twitter.
❗️Turpinoties spēcīgajam vējam, ap 16.00 elektroapgāde traucēta aptuveni 20 000 klientu visā Latvijā. Šobrīd lielākais atslēgto klientu skaits ir Bauskā, kā arī Saulkrastu, Jelgavas, Kuldīgas novadā. 👉Aktuālā situācija elektrotīklā: https://t.co/5U6mrXcZ4U
В настоящее время наибольшее количество отключений в Бауске, а также в Саулкрастском, Елгавском и Кулдигском краях.
При сильном ветре могут ломаться деревья и их ветви, разрывая провода электролиний и создавая опасные ситуации, угрожающие жизни людей, поэтому компания призывает проявлять особую осторожность вблизи линий электропередачи и электрооборудования. При возникновении опасной ситуации не надо приближаться к месту происшествия, а следует немедленно сообщить в Sadales tīkls по бесплатному номеру 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.
Следить за ситуацией в электросети можно по цифровой карте отключений на сайте sadalestikls.lv, где содержится информация об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если по конкретному адресу зарегистрирована неисправность, это означает, что специалисты уже работают над ее устранением и повторно сообщать о ней не нужно. Это разгрузит телефонную линию для сообщений о неисправностях и позволит оперативно дозвониться тем, кто находится в опасной ситуации.
Галерея: Сильная метель в Риге
Минимум в пяти случаях деревья упали на автомобили. Еще в нескольких случаях были получены вызовы на сорванные конструкции крыш.
Вызовы поступают преимущественно из Риги и Юрмалы.
Ситуация изменчивая, так как вызовы поступают каждые несколько минут.
Так, в Риге ветром частично сорвало часть кровли крыши Домского собора.
По информации Rīgas meži, во время бури ветер повалил в рижских парках большое количество деревьев.
Предприятие предупреждает, что сегодня находиться в главных парках столицы, а также в лесах в Риге и пригороде опасно.
Сильный ветер валит деревья и ломает их ветви на всех территориях, находящихся в ведении предприятия.
В волости Рогас Талсинского края дерево упало на грузовой микроавтобус, но люди в результате происшествия не пострадали.
В свою очередь в Пурвциемсе сломанное ветром дерево упало на забор детского сада. К счастью, детей на тот момент на улице не было, никто не пострадал.
В Лиепае ветер опрокинул заборы, сорвал рекламные щиты, сломал несколько деревьев и их ветви. Местами ветер оторвал фрагменты крыш и фасадов зданий, однако до середины дня серьезных разрушений зафиксировано не было.
В Каугури сильным ветром сорвало утепление многоэтажного дома.
В Адажи снесло крышу жилого дома на улицу Вецкулу, проинформировал в своем Facebook мэр Адажи Марис Спринджукс.
Он указал, что жители этого дома остались без электричества, тепла и крыши над головой.
Самоуправление обеспечит жителям проживание в гостинице.
В данный момент скорость ветра в Лиепае достигает 31 метра в секунду.
В свою очередь в Вентспилсе зарегистрированы порывы до 27 метров в секунду. Там повалены деревья в том числе и в городских парках.
В Риге задерживается или не курсирует общественный транспорт
Из-за неблагоприятных погодных условий в Риге задерживается общественный транспорт, а на некоторых маршрутах движение прекращено, сообщает в Twitter предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme.
Из-за сломанного дерева было остановлено движение на 16-м автобусном маршруте по направлению на Муцениеки. По этой же причине остановились автобусы на 26-м маршруте по направлению на Катлакалнс.
По техническим причинам на ул. Миера остановилось движение трамваев 11-го маршрута.
Несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты
Из-за бушующей в Риге бури несколько авиарейсов перенаправлены в другие аэропорты, сообщается на сайте Рижского аэропорта.
Согласно актуальным данным, перенаправлены пять рейсов - рейс Wizz Air из Киева и рейсы airBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.
В аэропорту сообщили, что из-за ухудшения погодных условий пассажиров призывают следить за актуальной информацией на сайтах аэропорта или авиакомпаний.
Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил предупреждение о буре в Риге, Юрмале и краях Рижского региона с оранжевого до красного уровня.
Прогнозируется, что с 12:00 до 15:00 северо-западный ветер в Риге усилится в порывах до 33 метров в секунду.
Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей. Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.
Галерея: Буря в Риге
Ветер такой силы ломает деревья и причиняет другие разрушения, люди могут пострадать от предметов и мусора, которые поднимает и разносит ветер, также возможны повреждения имущества и инфраструктуры.