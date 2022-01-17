Пн, 17.01.2022
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Latvijas valsts ceļi предупреждает: на дорогах у Риги быстро образуется обледенение

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В окрестностях Риги и в радиусе 100 километров от столицы на всех главных автодорогах быстро образуется обледенение, поэтому движение транспорта сильно замедлено, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

Лед образуется из-за сильного ветра и снега. Latvijas valsts ceļi призывает водителей к осторожности за рулем и без необходимости не отправляться в путь.

В настоящее время обледеневают Рижские окружные дороги А5 и А4 на всем протяжении, Елгавское (A8), Бауское (A7), Таллинское (A1), Валмиерское (A3) шоссе на всем протяжении, Лиепайское шоссе (A9) на участке до Салдуса, Вентспилсское шоссе (A10) до Тукумса и в окрестностях Талси.

Также обледенение образовалось на Видземском шоссе (A2) до поворота на Рауну, на Даугавпилсском шоссе (А6) до Айзкраукле, на автодороге Тинужи-Кокнесе (P80) до поворота на Скривери и на дорогах в Даугавпилсском крае.

Latvijas valsts ceļi подчеркивает, что дорожные службы интенсивно обрабатывают дороги, чтобы предотвратить обледенение, но при такой неблагоприятной погоде дороги могут быстро обледенеть вновь.


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