Latvijas valsts ceļi предупреждает: на дорогах у Риги быстро образуется обледенение

Лед образуется из-за сильного ветра и снега. Latvijas valsts ceļi призывает водителей к осторожности за рулем и без необходимости не отправляться в путь.

В настоящее время обледеневают Рижские окружные дороги А5 и А4 на всем протяжении, Елгавское (A8), Бауское (A7), Таллинское (A1), Валмиерское (A3) шоссе на всем протяжении, Лиепайское шоссе (A9) на участке до Салдуса, Вентспилсское шоссе (A10) до Тукумса и в окрестностях Талси.

Также обледенение образовалось на Видземском шоссе (A2) до поворота на Рауну, на Даугавпилсском шоссе (А6) до Айзкраукле, на автодороге Тинужи-Кокнесе (P80) до поворота на Скривери и на дорогах в Даугавпилсском крае.