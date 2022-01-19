"Что бы я ни делала, мама говорит, что я ее не понимаю". Как помочь жертве вырваться из круга насилия?

Поддержка близких - ключ к успеху даже в самые плохие дни. Но что делать, если семья хочет помочь, но жертва не хочет принимать помощь или не считает, что она ей нужна? Редакция портала Apollo получила зов о помощи от Илзе (имя изменено) - ее мама вместе с человеком, который вредит ей и ее детям как физически, так и эмоционально. Женщина годами не слушает свою дочь и не собирается прекращать отношения.

"Я старшая дочь, не живу вместе с мамой уже шесть лет, но моя 16-летняя сестра рассказывает мне, что один из братьев, у которого аутизм, привязан к кровати и этот человек (сожитель матери) беспрерывно орет на всех домочадцев.

Он повлиял на маму так сильно, что она больше не способна общаться с другими людьми. Со стороны это можно очень легко заменить, хотя и она сама заявляет, что все в порядке", - говорит Илзе.

Признаки, указывающие, что человек страдает от насилия в семье Жертва перестала видеться с друзьями или семьей. Также прекращает телефонный разговор, если партнер, например, вошел в комнату.

Партнер жертвы часто ее критикует и унижает при других.

Партнер жертвы часто распоряжается ей или принимает все решения за нее (например, партнер-агрессор контролирует все доходы семьи).

Жертва часто говорит о "ревности", "тяжелом характере" или "собственничестве" своего партнера.

Она стала беспокойной или подавленной, потеряла уверенность в себе или стала необычно тихой.

У жертвы есть телесные травмы (ушибы, переломы, растяжения, ранения) и она дает неправдоподобные объяснения относительно их возникновения.

Кажется, что дети жертвы боятся партнера, у них проблемы с поведением - они либо очень закрыты, либо очень тревожны.

Жертва неохотно оставляет своих детей со своим партнером.

После того, как жертва вышла из отношений, партнер постоянно звонит, домогается, следит, приходит домой или ждет на улице. DVRCVDomestic Violence Resource Centre Victoria

Партнер матери Изле вошел в семью 14 лет назад, когда дочери было всего 12 лет. И она пострадала от этого мужчины: "Однажды нашла в его телефоне фотографию моей ночнушки.

Он бил и меня, врал, играл в азартные игры и всегда орал".

Илзе беспокоится, что в насильственной среде растет 16-летний подросток, у которой тяжелые проблемы со здоровьем и двое мальчиков - один с аутизмом, второй - совсем маленький ребенок.

"Чтобы я не делала, мама говорит, что я ее не понимаю, чувствует себя героиней, что родила детей!

Все больные, каждый от разного отца, без будущих возможностей образования, без какого-либо развития... Я думаю, что это все лишь потому, что ей страшно, что кто-то снова будет кричать", - в отчаянии Илзе.

Важно ли то, что ты хочешь помочь? Ваша помощь может привести к большим переменам у того, кто страдает от насилия.

Ваша реакция на ситуацию очень важна.

Если пострадавший чувствует поддержку, то он может чувствовать себя сильнее и более способным принимать решения.

Если жертва чувствует осуждение или получает критику, то может испугаться в следующий раз рассказывать кому-то о пережитом.

Насильственные отношения слишком распространенное явление и это в основном делают мужчины с женщинами.

Очевидцы насилия чаще всего дети. DVRCVDomestic Violence Resource Centre Victoria

Почему жертва просто не уходит от насильственных отношений?

Может быть трудно понять, почему кто-то остается в отношениях, если партнер относится к нему плохо. Со стороны расставание может казаться самым простым и быстрым решением. Окружающие часто думают, что в насилии частично виновата сама жертва, потому что терпит, слаба или безрассудна, если они не расстаются.

Со стороны может быть трудно понять, как чувствует себя жертва, если сам не находился в такой ситуации. Можно подумать, что уйти проще, чем кажется. Уйти от партнера-агрессора может быть очень сложно. Вот почему так важна поддержка друзей и семьи.

Причины, почему может быть трудно прервать насильственные отношения Жертва боится того, что сделает насильник, если она уйдет. Насильник, возможно, угрожал навредить ей или ее родным, детям, питомцам или недвижимости. Часто насильники могут угрожать самоубийством, если жертва начинает говорить о расставании.

Жертва все еще любит своего партнера, так как в таких отношениях часто наступает "медовый месяц", когда партнер не агрессивен.

Жертва надеется, что партнер изменится. Иногда насильник даже может обещать измениться.

Жертва думает, что насилие - ее вина.

Жертва считает, что ей нужно остаться ради детей и что лучше, чтобы они жили с обоими родителями. Также партнер, возможно, угрожал отнять детей или причинить им вред.

Отсутствие уверенности в себе. Насильник, возможно, намеренно пытался подорвать уверенность своего партнера и заставить его или ее чувствовать себя безнадежным и ответственным за насилие. Жертва может чувствовать себя бессильной и неспособной принимать решения.

Изоляция и одиночество. Насильник, возможно, пробовал прервать контакт партнера с семьей и друзьями. Жертве может быть страшно справиться с этим своими силами.

Давление со стороны семьи, общества или религии. Жертва может опасаться отношения со стороны своего сообщества или семьи, если он или она расстанется со своим партнером.

Жертве может казаться, что ей некуда пойти. Например, у пары одни и те же друзья или они часть одной общины.

У жертвы нет средств, чтобы выжить, если отношения прекратятся. Жертва может зависеть от доходов партнера.

Важно не давать жертве чувствовать, что с ней что-то не так, раз она не ушла. Это только усилит низкую самооценку жертвы и чувство вины или стыда.

Помогите жертве взвесить ее чувства, решить, что ей или ему делать дальше, чтобы чувствовать себя в безопасности, несмотря на то, что она или она решит.

Как подойти к жертве?

Будьте чуткими к своему другу или родственнику, расскажите ему о своих переживаниях как можно более спокойным тоном. Укажите, что вы беспокоитесь о нем, а затем объясните, почему. Например:

"Я волнуюсь за тебя, так как заметил, что в последнее время ты выглядишь несчастной".

Не удивляйтесь, если жертва отвергает всю поддержку. Может быть она не готова рассказать о пережитом насилии или боится вас волновать. Жертва может быть не готова признать, что подвергалась насилию, или чувствует стыд и страх об этом говорить. Жертвам домашнего насилия может быть трудно доверять кому-то.

Если пострадавший мужчина, то он может чувствовать себя особо неловко, говоря о насилии, так как его могут посчитать "слабым" и "немужественным".

Не заставляйте человека говорить, если он не хочет, но дайте ему понять, что вы рядом, если будет нужна помощь. Будьте терпеливы и внимательны.

Вопросы, которые можно задать и фразы, которые советуют специалисты

Это лишь некоторые идеи. Важно, чтобы вы говорили лишь то, во что сами верите и делали это своими словами:

То, как он с тобой обращается, неприемлемо. Что я могу сделать, чтобы помочь тебе? Как думаешь, как ее/его поведение повлияло на тебя? Как, по твоему, его поведение влияет на ваших детей? Я волнуюсь, что он может причинить вред тебе или детям. Что, по твоему, следует делать? Чего ты боишься, если уйдешь? Чего ты боишься, если останешься?

Чего не делать...

Говоря с кем-то, кто страдает от насилия в семье, есть несколько вещей, которые не следует делать, так как это не поможет и даже оттолкнет жертву от вас.

Несколько примеров, которые со слов пострадавших от домашнего насилия, будут лишними:

Не вините жертву в насилии и не задавайте вопросов типа: "Что ты сделала, что он так обращается?" или "Почему ты это терпишь?", или "Как ты можешь все еще любить его?". Эти вопросы могут свидетельствовать о том, что в происходящем виновата сама жертва.

Не пытайтесь выяснить "причины" насилия, сосредоточьтесь на оказании поддержки.

Не критикуйте, если жертва говорит, что до сих пор любит своего партнера или он уходит от него, а потом возвращается снова. Расставание с насильником требует времени, и ваша поддержка действительно важна.

Не критикуйте насильника. Критикуйте оскорбительное поведение и дайте пострадавшему понять, что никто не имеет права так к нему относится. Критика партнера, скорее всего, только вызовет у жертвы желание защитить его.

Не давайте советов и не говорите, что делать. Это только снизит уверенность жертвы в принятии решений. Слушайте его и давайте информацию, а не советы.

Не принуждайте его к расставанию и не пытайтесь принимать решения от имени жертвы. Сосредоточьтесь на том, чтобы слушать и поддерживать ее. Пусть она сама принимает решения. Жертва лучше всех знает свое положение.

Позаботьтесь сами о себе

Поддержка друга или родственника, который страдает от насилия может заставить чувствовать вас угнетенно и напряженно. Вы должны заботиться о себе, а также получить поддержку.

Неудовлетворенность или гнев на то, что жертва не уходит от своего жестокого партнера

Помните, что уведомление жертвы в том, что вы недовольны или разочарованы, не поможет ей, а может только усугубить ситуацию. Не сдавайтесь независимо от ее решений. Объясните свои опасения, но дайте понять пострадавшему, что вы все равно поддержите его. Напомните себе, что ваша поддержка важна и принесет ей пользу, даже если она еще этого не понимает. Не стоит недооценивать ценность вашей поддержки.

Ищите помощь

И вам нужна поддержка. Говорите с другими друзьями или свяжитесь с организациям, чтобы получить информацию о том, что делать, чтобы помочь.

Вы не можете помочь больше, чем вам по силам

Будьте честны с собой относительно размера и типа поддержки, которую вы можете оказать пострадавшему. Не тратьте свои силы понапрасну - вы сможете полностью поддержать пострадавшего только в том случае, если позаботитесь о себе. Помните, что вы не несете ответственности за то, что происходит с вашим другом или родственником, и вы не можете их "спасти".

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv