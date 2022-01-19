"Что бы я ни делала, мама говорит, что я ее не понимаю". Как помочь жертве вырваться из круга насилия?
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Поддержка близких - ключ к успеху даже в самые плохие дни. Но что делать, если семья хочет помочь, но жертва не хочет принимать помощь или не считает, что она ей нужна? Редакция портала Apollo получила зов о помощи от Илзе (имя изменено) - ее мама вместе с человеком, который вредит ей и ее детям как физически, так и эмоционально. Женщина годами не слушает свою дочь и не собирается прекращать отношения.
"Я старшая дочь, не живу вместе с мамой уже шесть лет, но моя 16-летняя сестра рассказывает мне, что один из братьев, у которого аутизм, привязан к кровати и этот человек (сожитель матери) беспрерывно орет на всех домочадцев.
Он повлиял на маму так сильно, что она больше не способна общаться с другими людьми. Со стороны это можно очень легко заменить, хотя и она сама заявляет, что все в порядке", - говорит Илзе.
Признаки, указывающие, что человек страдает от насилия в семье
- Жертва перестала видеться с друзьями или семьей. Также прекращает телефонный разговор, если партнер, например, вошел в комнату.
- Партнер жертвы часто ее критикует и унижает при других.
- Партнер жертвы часто распоряжается ей или принимает все решения за нее (например, партнер-агрессор контролирует все доходы семьи).
- Жертва часто говорит о "ревности", "тяжелом характере" или "собственничестве" своего партнера.
- Она стала беспокойной или подавленной, потеряла уверенность в себе или стала необычно тихой.
- У жертвы есть телесные травмы (ушибы, переломы, растяжения, ранения) и она дает неправдоподобные объяснения относительно их возникновения.
- Кажется, что дети жертвы боятся партнера, у них проблемы с поведением - они либо очень закрыты, либо очень тревожны.
- Жертва неохотно оставляет своих детей со своим партнером.
- После того, как жертва вышла из отношений, партнер постоянно звонит, домогается, следит, приходит домой или ждет на улице.
Domestic Violence Resource Centre Victoria
Партнер матери Изле вошел в семью 14 лет назад, когда дочери было всего 12 лет. И она пострадала от этого мужчины: "Однажды нашла в его телефоне фотографию моей ночнушки.
Илзе беспокоится, что в насильственной среде растет 16-летний подросток, у которой тяжелые проблемы со здоровьем и двое мальчиков - один с аутизмом, второй - совсем маленький ребенок.
Все больные, каждый от разного отца, без будущих возможностей образования, без какого-либо развития... Я думаю, что это все лишь потому, что ей страшно, что кто-то снова будет кричать", - в отчаянии Илзе.
Важно ли то, что ты хочешь помочь?
- Ваша помощь может привести к большим переменам у того, кто страдает от насилия.
- Ваша реакция на ситуацию очень важна.
- Если пострадавший чувствует поддержку, то он может чувствовать себя сильнее и более способным принимать решения.
- Если жертва чувствует осуждение или получает критику, то может испугаться в следующий раз рассказывать кому-то о пережитом.
- Насильственные отношения слишком распространенное явление и это в основном делают мужчины с женщинами.
- Очевидцы насилия чаще всего дети.
Domestic Violence Resource Centre Victoria
Почему жертва просто не уходит от насильственных отношений?
Может быть трудно понять, почему кто-то остается в отношениях, если партнер относится к нему плохо. Со стороны расставание может казаться самым простым и быстрым решением. Окружающие часто думают, что в насилии частично виновата сама жертва, потому что терпит, слаба или безрассудна, если они не расстаются.
Со стороны может быть трудно понять, как чувствует себя жертва, если сам не находился в такой ситуации. Можно подумать, что уйти проще, чем кажется. Уйти от партнера-агрессора может быть очень сложно. Вот почему так важна поддержка друзей и семьи.
Причины, почему может быть трудно прервать насильственные отношения
- Жертва боится того, что сделает насильник, если она уйдет. Насильник, возможно, угрожал навредить ей или ее родным, детям, питомцам или недвижимости. Часто насильники могут угрожать самоубийством, если жертва начинает говорить о расставании.
- Жертва все еще любит своего партнера, так как в таких отношениях часто наступает "медовый месяц", когда партнер не агрессивен.
- Жертва надеется, что партнер изменится. Иногда насильник даже может обещать измениться.
- Жертва думает, что насилие - ее вина.
- Жертва считает, что ей нужно остаться ради детей и что лучше, чтобы они жили с обоими родителями. Также партнер, возможно, угрожал отнять детей или причинить им вред.
- Отсутствие уверенности в себе. Насильник, возможно, намеренно пытался подорвать уверенность своего партнера и заставить его или ее чувствовать себя безнадежным и ответственным за насилие. Жертва может чувствовать себя бессильной и неспособной принимать решения.
- Изоляция и одиночество. Насильник, возможно, пробовал прервать контакт партнера с семьей и друзьями. Жертве может быть страшно справиться с этим своими силами.
- Давление со стороны семьи, общества или религии. Жертва может опасаться отношения со стороны своего сообщества или семьи, если он или она расстанется со своим партнером.
- Жертве может казаться, что ей некуда пойти. Например, у пары одни и те же друзья или они часть одной общины.
- У жертвы нет средств, чтобы выжить, если отношения прекратятся. Жертва может зависеть от доходов партнера.
Помогите жертве взвесить ее чувства, решить, что ей или ему делать дальше, чтобы чувствовать себя в безопасности, несмотря на то, что она или она решит.
Как подойти к жертве?
Будьте чуткими к своему другу или родственнику, расскажите ему о своих переживаниях как можно более спокойным тоном. Укажите, что вы беспокоитесь о нем, а затем объясните, почему. Например:
Не удивляйтесь, если жертва отвергает всю поддержку. Может быть она не готова рассказать о пережитом насилии или боится вас волновать. Жертва может быть не готова признать, что подвергалась насилию, или чувствует стыд и страх об этом говорить. Жертвам домашнего насилия может быть трудно доверять кому-то.
Если пострадавший мужчина, то он может чувствовать себя особо неловко, говоря о насилии, так как его могут посчитать "слабым" и "немужественным".
Не заставляйте человека говорить, если он не хочет, но дайте ему понять, что вы рядом, если будет нужна помощь. Будьте терпеливы и внимательны.
Вопросы, которые можно задать и фразы, которые советуют специалисты
Это лишь некоторые идеи. Важно, чтобы вы говорили лишь то, во что сами верите и делали это своими словами:
То, как он с тобой обращается, неприемлемо.
Что я могу сделать, чтобы помочь тебе?
Как думаешь, как ее/его поведение повлияло на тебя?
Как, по твоему, его поведение влияет на ваших детей?
Я волнуюсь, что он может причинить вред тебе или детям.
Что, по твоему, следует делать?
Чего ты боишься, если уйдешь?
Чего ты боишься, если останешься?
Чего не делать...
Говоря с кем-то, кто страдает от насилия в семье, есть несколько вещей, которые не следует делать, так как это не поможет и даже оттолкнет жертву от вас.
Несколько примеров, которые со слов пострадавших от домашнего насилия, будут лишними:
- Не вините жертву в насилии и не задавайте вопросов типа: "Что ты сделала, что он так обращается?" или "Почему ты это терпишь?", или "Как ты можешь все еще любить его?". Эти вопросы могут свидетельствовать о том, что в происходящем виновата сама жертва.
- Не пытайтесь выяснить "причины" насилия, сосредоточьтесь на оказании поддержки.
- Не критикуйте, если жертва говорит, что до сих пор любит своего партнера или он уходит от него, а потом возвращается снова. Расставание с насильником требует времени, и ваша поддержка действительно важна.
- Не критикуйте насильника. Критикуйте оскорбительное поведение и дайте пострадавшему понять, что никто не имеет права так к нему относится. Критика партнера, скорее всего, только вызовет у жертвы желание защитить его.
- Не давайте советов и не говорите, что делать. Это только снизит уверенность жертвы в принятии решений. Слушайте его и давайте информацию, а не советы.
- Не принуждайте его к расставанию и не пытайтесь принимать решения от имени жертвы. Сосредоточьтесь на том, чтобы слушать и поддерживать ее. Пусть она сама принимает решения. Жертва лучше всех знает свое положение.
Позаботьтесь сами о себе
Поддержка друга или родственника, который страдает от насилия может заставить чувствовать вас угнетенно и напряженно. Вы должны заботиться о себе, а также получить поддержку.
Неудовлетворенность или гнев на то, что жертва не уходит от своего жестокого партнера
Помните, что уведомление жертвы в том, что вы недовольны или разочарованы, не поможет ей, а может только усугубить ситуацию. Не сдавайтесь независимо от ее решений. Объясните свои опасения, но дайте понять пострадавшему, что вы все равно поддержите его. Напомните себе, что ваша поддержка важна и принесет ей пользу, даже если она еще этого не понимает. Не стоит недооценивать ценность вашей поддержки.
Ищите помощь
И вам нужна поддержка. Говорите с другими друзьями или свяжитесь с организациям, чтобы получить информацию о том, что делать, чтобы помочь.
Вы не можете помочь больше, чем вам по силам
Будьте честны с собой относительно размера и типа поддержки, которую вы можете оказать пострадавшему. Не тратьте свои силы понапрасну - вы сможете полностью поддержать пострадавшего только в том случае, если позаботитесь о себе. Помните, что вы не несете ответственности за то, что происходит с вашим другом или родственником, и вы не можете их "спасти".
Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.
ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?
Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:
Центр Marta
Ул. Матиса, 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Просп. Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Ул. Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисный консультационный центр Skalbes
Ул. Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Ул. Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Ул. Райня, 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv
Статья написана в рамках общественной инициативы "Откройте глаза на насилие".