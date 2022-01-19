Ср, 19.01.2022
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Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

Брейвик просит о досрочном освобождении, показывая нацистское приветствие

ФОТО: Reuters/ScanPix

Осужденный за убийство 77 человек экстремист Андерс Брейвик во вторник, 18 января, в зале суда попросил о досрочном освобождении, сообщает The Guardian. В судебном зале он показал нацистское приветствие.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два нападения. Сначала он взорвал бомбу у здания правительства в Осло, убив восемь человек, а потом, переодевшись в униформу полицейского, устроил бойню на острове Утойя, где проходил лагерь молодежи Рабочей партии, убив 69 человек.

Брейвик, который в 2017 году официально сменил имя на Фьотольф Хансен, провел в заключении 10 лет. Во время часовой речи он показал нацистское приветствие, но заявил, что оставил насилие в прошлом.

Он держал в руках лист бумаги с крупной надписью "Остановите свой геноцид против наших белых наций!". Брейвик пообещал отказаться от крайних правых взглядом и переехать жить в Арктику или за пределами западных стран.

"На данный момент, я хочу ограничиться от насилия и террора. Даю честное слово, что я их навсегда оставил в прошлом", - сказал Брейвик.

В 2011 году Брейвик был осужден на 21 год - максимальный тюремный срок в Норвегии - с возможностью продления его в будущем. Но 10 лет формально минимальный срок, который нужно провести в заточении.

Прошение Брейвика о досрочном выходе из тюрьмы рассматривает суд округа Телемарк на выездном заседании в тюрьме Шиен, где экстремист отбывает наказание.

Процесс будет длиться максимум четыре дня. В прошлом году генеральная прокуратура Норвегии отказала Брейвику в досрочном освобождении. Представитель прокуратуры Гульда Карлсдоттир перед началом заседания во вторник заявила, что ведомство считает Брейвика по-прежнему опасным, а его освобождение было бы ошибкой.

Если решение суда будет отрицательным, Брейвик через год сможет снова просить об УДО, отметила Карлсдоттир.

ФОТО: Тюрьма, где Брейвик отбывает срок


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