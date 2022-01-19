В Латвии буря повалила 12 тысяч кубометров леса

В компании поясняют: несмотря на то, что буря в целом была сильной, в государственных лесах Латвии не обнаружено очень серьезных повреждений.

Наибольший ущерб от ветра в понедельник был зафиксирован в Земгальском регионе LVM, где общее количество поваленной и сломанной под натиском сильного ветра древесины достигает 5000 кубометров, а минимальный ущерб - примерно 1000 кубометров поваленной древесины - зафиксирован на севере Курземского региона LVM.

В других государственных лесах Латвии ущерб умеренный: в регионе LVM на юге Курземе, в Видусдаугавском и на западе Видземе повреждения достигают 2000 кубических метров в каждом.

Исполнительный директор по планированию LVM Язеп Здановскис объясняет, что эта буря в лесах Латвии оставила умеренный след. В Земгале, где зафиксирован наибольший ущерб, лес местами поврежден на широких площадях. В других регионах в основном сломаны хвойные деревья на обочинах вырубок и дорог.

По словам Здановскиса, в настоящее время сотрудники LVM работают над устранением последствий стихии, продолжаются проверки.

Уже сообщалось, что в понедельник скорость ветра в Латвии достигла 33 метров в секунду.