Латвия поставит Украине вооружения
Власти Латвии готовы поставить Киеву летальные и нелетальные вооружения. Детали будут обнародованы после доставки в Украину, заявил министр обороны в Риге Артис Пабрикс.
Власти Латвии готовы поставить Киеву летальные и нелетальные вооружения. Детали будут обнародованы после доставки в Украину, заявил министр обороны в Риге Артис Пабрикс.
Латвия на фоне угрозы российского вторжения в Украину предоставит Киеву военное оборудование. Рига готова "поставить летальную и нелетальную продукцию" Киеву, заявил на пресс-конференции в латвийской столице в среду, 19 января, министр обороны страны Артис Пабрикс. Какие именно вооружения получит Украина, будет обнародовано лишь после их доставки, сообщается далее. В то же время Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих, указал Пабрикс.
Одновременно он раскритиковал сдержанность ряда стран ЕС в вопросе предоставления Украине оборонной помощи. "Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - добавил Артис Пабрикс.
Одной из стран, отказывающейся поставлять Киеву вооружения, является Германия. Члены новой правительственной коалиции Германии неоднократно отрицали возможность поставок оружия Украине либо сдержанно отзывались о таком решении. 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Украину в очередной раз ответила отказом на соответствующие просьбы Киева. "Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей", - заявила она.
По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих РФ. США, Германия и другие страны призывает Россию отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.
На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. 19 января в Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, на следующий день он проведет переговоры в Берлине с коллегами из Германии, Франции и Великобритании, а через два дня запланирована его встреча в Женеве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.