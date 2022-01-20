Латвия поставит Украине вооружения

Латвия на фоне угрозы российского вторжения в Украину предоставит Киеву военное оборудование. Рига готова "поставить летальную и нелетальную продукцию" Киеву, заявил на пресс-конференции в латвийской столице в среду, 19 января, министр обороны страны Артис Пабрикс. Какие именно вооружения получит Украина, будет обнародовано лишь после их доставки, сообщается далее. В то же время Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военнослужащих, указал Пабрикс.

Одновременно он раскритиковал сдержанность ряда стран ЕС в вопросе предоставления Украине оборонной помощи. "Очень сожалею, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому. Я не считаю это правильным", - добавил Артис Пабрикс.

Германия объясняет отказ от поставок вооружений историческими причинами

Одной из стран, отказывающейся поставлять Киеву вооружения, является Германия. Члены новой правительственной коалиции Германии неоднократно отрицали возможность поставок оружия Украине либо сдержанно отзывались о таком решении. 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Украину в очередной раз ответила отказом на соответствующие просьбы Киева. "Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей", - заявила она.

По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих РФ. США, Германия и другие страны призывает Россию отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.