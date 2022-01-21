Планируется значительно повысить оценку, необходимую для сдачи централизованного экзамена

По словам министра, это необходимо, поскольку оценка в 5% на экзамене не может свидетельствовать об успешном окончании средней школы.

Ожидается, что повышение минимального порога будет постепенным: минимальное требование будет повышаться на 5% каждый год в течение трех лет.

Это означает, что в 2022/2023 учебном году минимальный порог результата экзамена будет составлять 10%, в 2023/2024 году - 15%, а в 2024/2025 году - 20%.

Муйжниеце признала: существует риск того, что многие ученики "выпадут" из учебного процесса и не окончат школу, но с другой стороны, по ее мнению, 5% не могут быть достаточным основанием для того, чтобы считать, что школьник приобрел необходимые знания.

Например, в прошлом учебном году 657 из сдававших централизованный экзамен школьников не смогли сдать его, то есть набрать 5%, 88 человек из них были учащимися 12-х классов.

В общей сложности 585 школьников не смогли сдать экзамен по математике, 68 - по латышскому языку, двое - по истории Латвии и мира, один - по латышскому языку в программе для нацменьшинств и один - по английскому языку.

"Это абсолютно четкий сигнал о том, что просто нужно начать учиться. Мы же не получаем положительную оценку за 30%. Положительная оценка - это "4", а не "1", - подчеркнула Муйжниеце.

Она призвала принять во внимание, что в процессе внедрения усовершенствованной программы государственного образования также пересмотрено содержание входящих в нее проверочных работ, и в общей сложности 20% элементов проверочных тестов соответствуют уровню базовых навыков и знаний, без которых дальнейшее качественное обучение по программам высшего образования невозможно.

При этом Муйжниеце сообщила, что к детям, обучающимся по программам инклюзивного образования и имеющим трудности в обучении, будет применяться отдельный подход и иное регулирование в условиях сдачи экзаменов.