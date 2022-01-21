Пт, 21.01.2022
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Энтони Блинкен, госсекретарь США
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Вынесен приговор по делу об убийстве многодетной латышки в Дублине

Скайдрите Валдгейма ФОТО: SCFE - Sallynoggin College/Facebook

В Ирландии вынесен приговор по делу об убийстве мамы трех детей Скайдриты Валдгеймы - Валерий Лейтон приговорен к 12 годам тюремного заключения, сообщает портал Baltic-Ireland со ссылкой на Independent.

Портал пишет, что во время заседания суда многократно отмечалось, что у преступника есть проблемы душевного характера - он страдает параноидальной шизофренией.

Судебный процесс по делу об убийстве, совершенном в Дублине в 2019 году, длился три года, за это время прошло несколько заседаний суда.

Убийца нанес Скайдрите Валдгейме более 50 ударов ножом, так как посчитал, что женщина - вооруженный вражеский агент, выполняющий спецзадание.

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На заседании суда свои показания дали очевидцы происшествия - туристы, полицейские, члены семьи Валдгеймы и судмедэксперты.

Судья Пол Берн указал, что Скайдрите стала "жертвой чрезвычайно насильственного и длительного нападения",

Берн описал инцидент как "жестокое нападение на незащищенную женщину", но в то же время отметил, обвиняемый Лейтон во время инцидента страдал от душевного расстройства.

Судья также озвучил мнение присяжных, что во время совершения преступления Лейтон полностью осознавал, что делает, и мог остановиться.

Он также отметил, что для принятия окончательного решения еще нужно принять во внимание тяжесть преступления, факт, что Валдгейма убита, и то, что нападение было заранее спланировано.

"Нужно признать, что душевные расстройства могут снизить, но не исключить вину. Обвиняемый должен ответить за свои действия", - сказал судья.

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Валерий Лейтон был приговорен к 13 годам тюрьмы, последний год из которых - условно.


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