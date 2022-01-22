Брат Гунара Астры: Свистуны испортили святой момент для семьи

По мнению социального антрополога Клавса Седлениекса, политикам и должностным лицам впредь стоит считаться с тем, что посещение публичных мероприятий может оказаться неловким и унизительным, так как те, кто думает иначе, не стыдятся доносить свой посыл даже морально хулиганскими способами.

В свою очередь брат Гунара Астры Леонс огорчен тем, что свистуны испортили святой момент для семьи.

"Это неподходящий момент для того, чтобы высказаться. Предполагаю, что это в большой степени связано с приближением выборов. Эти проделки были мероприятием по вылову голосов", - считает Леонс Астра.

Часть общественности в социальных сетях возмущена тем, что брата Гунара Астры Леонса не допустили к открытию памятника, так как у него не было ковид-сертификата, и ему пришлось стоять за ограждением. Сам Астра тоже озадачен сложившейся ситуацией, но Минюст указывает, что таковы, к сожалению, правила.