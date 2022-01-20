Чт, 20.01.2022
Если, не дай Бог, начнется вторжение в Украину, тогда нужно считаться с дополнительными вызовами разного рода по всей Европе Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны
6

Отдельные личности пытались сорвать открытие памятника борцу за свободу Латвии Гунару Астре

ФОТО: TVNET

В четверг, 20 января, Министерство юстиции в сотрудничестве с Музеем оккупации в сквере Бауманиса открыли памятник "Не бойся!" ("Nebaidies!"), посвященный памяти Гунара Астры. Впрочем, торжественное мероприятие было омрачено несколькими личностями, которые свистели и шумели во время выступления должностных лиц, сообщает TVNET с места событий.

В открытии памятника приняли участие президент Латвии Эгил Левитс и министр юстиции Янис Борданс, а также президент Общества баррикад 1991 года Ренарс Заляйс и автор памятника, скульптор Глеб Пантелеев.

Мероприятие завершилось речами представителей нескольких христианских конфессий, выступлением певицы Иевы Акуратере и речью главы Музея оккупации Солвиты Вибы.

По наблюдениям TVNET, отдельные личности шумели именно во время выступления президента и министра юстиции.

6

Кроме того, в соцсетях появились скриншоты из Telegram-чатов, в которых предлагалось "собрать на мероприятие открытия 100-200 человек, чтобы как следует освистать обоих должностных лиц".

Галерея: Открытие памятника Гунару Астре

Напомним, похожие провокации были зафиксированы в Вильнюсе, когда ежегодное литовское мероприятие в память о жертвах 13 января 1991 года у Сейма омрачил митинг протестующих.

Как уже сообщалось, защитника независимости Латвии Гунара Астру судили дважды - в 1961 и 1983 годах. После восстановления независимости Латвии он был оправдан по обоим делам.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back