Отдельные личности пытались сорвать открытие памятника борцу за свободу Латвии Гунару Астре

В открытии памятника приняли участие президент Латвии Эгил Левитс и министр юстиции Янис Борданс, а также президент Общества баррикад 1991 года Ренарс Заляйс и автор памятника, скульптор Глеб Пантелеев.

Мероприятие завершилось речами представителей нескольких христианских конфессий, выступлением певицы Иевы Акуратере и речью главы Музея оккупации Солвиты Вибы.

По наблюдениям TVNET, отдельные личности шумели именно во время выступления президента и министра юстиции.

Кроме того, в соцсетях появились скриншоты из Telegram-чатов, в которых предлагалось "собрать на мероприятие открытия 100-200 человек, чтобы как следует освистать обоих должностных лиц".

Галерея: Открытие памятника Гунару Астре

Напомним, похожие провокации были зафиксированы в Вильнюсе, когда ежегодное литовское мероприятие в память о жертвах 13 января 1991 года у Сейма омрачил митинг протестующих.