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​В ночь на субботу, 22 января, на 11-м км Таллиннского шоссе в Адажи произошла тяжелая авария - в натянутые металлические тросы эвакуатора врезался автомобиль муниципальной полиции Адажского края, водитель - сотрудник муниципальной плиции - погиб на месте, а двое пострадавших - еще один сотрудник муниципальной полиции и работник эвакуатора - были доставлены в больницу, передает Panorāma.

Авария произошла после того, как с дороги вылетел автобус и за ним приехал эвакуатор, который выпустил трап и натянул металлические тросы. Через некоторое время быстро ехавший автомобиль Škoda врезался в металлические тросы и наехал на человека.

Заместитель начальника муниципальной полиции Адажского края Гинт Дзиркалис заявил Латвийскому телевидению: "Мы не можем ничего подробно комментировать, так как Государственная полиция проводит усиленное расследование. Мы со своей стороны проведем внутреннюю служебную проверку Мы, конечно, связались с родственниками погибшего и передали эту трагическую весть".

Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентом.

Представитель Госполиции Лина Кальке отметила: "Водитель автомобиля Škoda погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Два человека с травмами доставлены в медицинское учреждение. Государственная полиция возбудила уголовное дело и установит все обстоятельства происшествия в ходе следствия".