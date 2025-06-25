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США пока не установят для России новые санкции, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Президент США Дональд Трамп отвергнет призывы Европы ужесточить санкции против Москвы, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью изданию Politico.

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, то есть приедем и надавим на них новыми санкциями, мы, возможно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет разговаривать", - поинтересовался Рубио.

Обсуждаются новые санкции, и Белый дом по этому вопросу сотрудничает с Конгрессом.

Но для более жестких санкций нужно подходящее место и время, говоря с Politico в ходе саммита НАТО, пояснил Рубио.

Как только Трамп установит санкции, это будет означать, что возможности для переговоров исчерпаны, заверил госсекретарь.

"Если он это сделает, вы поймете, что в ближайшее время не будет никаких переговоров", - цитирует издание слова Рубио.

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