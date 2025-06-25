США пока не установят для России новые санкции, заявил Рубио

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, то есть приедем и надавим на них новыми санкциями, мы, возможно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет разговаривать", - поинтересовался Рубио.

Обсуждаются новые санкции, и Белый дом по этому вопросу сотрудничает с Конгрессом.

Но для более жестких санкций нужно подходящее место и время, говоря с Politico в ходе саммита НАТО, пояснил Рубио.

Как только Трамп установит санкции, это будет означать, что возможности для переговоров исчерпаны, заверил госсекретарь.

"Если он это сделает, вы поймете, что в ближайшее время не будет никаких переговоров", - цитирует издание слова Рубио.