В Германии студент открыл стрельбу в университете: есть раненые
В Гейдельбергском университете в Германии неизвестный открыл стрельбу, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bild.
В Гейдельбергском университете в Германии неизвестный открыл стрельбу, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bild.
В результате инцидента несколько человек получили тяжелые ранения. Стрелок покончил с собой.
Полиция сообщила, что нападавший использовал винтовку.
Гейдельбергский университет является одним из самых престижных вузов Германии.