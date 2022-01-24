Пн, 24.01.2022
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Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"

В Германии студент открыл стрельбу в университете: есть раненые

ФОТО: AFP / Scanpix

В Гейдельбергском университете в Германии неизвестный открыл стрельбу, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bild.

В результате инцидента несколько человек получили тяжелые ранения. Стрелок покончил с собой.

Полиция сообщила, что нападавший использовал винтовку.

По данным издания, стрелок был студентом университета, его мотивы пока неясны.

Гейдельбергский университет является одним из самых престижных вузов Германии. 


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