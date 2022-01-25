ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В минувшие выходные недалеко от Цесиса произошло трагическое происшествие. При выезде на встречную полосу водитель столкнулся с двумя автомобилями. За рулем одного из них была 28-летняя женщина, которая получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии, сообщает передача Degpunktā.

По словам начальника Цесисского отделения Государственной полиции Алдиса Паже, автомобиль Audi ехал из Цесиса и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, который ехал из Валмиеры.

В аварию также попал автомобиль Renault, следовавший за Volkswagen. В аварии погибла водитель Volkswagen, женщина 1994 года рождения.

Водитель и пассажир Audi с различными травмами доставлены в больницу. В настоящее время ведется уголовное производство.

Известно, что водитель Audi не находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Авария произошла на повороте, дорога была мокрой, однако это не мешало движению. Следствие установит причину аварии.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

В понедельник в авариях в Рижском регионе пострадали четыре человека

В понедельник в Рижском регионе в ДТП пострадали четыре человека, в том числе два пешехода, сообщили LЕТА в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий.

За нарушения правил дорожного движения составлено 377 административных протоколов, в том числе 135 - за превышение скорости.