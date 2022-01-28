"Даже если меня никто не бьет, я все равно не могу быть полноценной". История жертвы - опыт Астрид

Астрид (имя изменено) - 40-летняя рижанка. По голосу она кажется уверенной женщиной, даже немного властной, однако спустя час телефонного разговора открывается совершенно другая картина. Астрид с детства переживает ужасные жизненные ситуации, что заставляет ее задаваться вопросом: "Судьба решила, что мне всегда быть пострадавшей?"

"Я родилась в семье, где была не нужна отцу. У меня была мама - алкоголичка, из-за которой я переживала эмоциональное насилие с момента рождения и до того, пока не ушла из дома без оглядки", - рассказывает Астрид. Скитаться она начала примерно в 13 лет - в это же время она поняла, что живет в неблагополучной семье.

"Я помню, что в школе пыталась поговорить с классной руководительницей, после чего в дом пришла проверка, но моя мама была очень милой и хорошей, и ничего далее не последовало", - делится своим опытом Астрид. В школьные годы она искала людей, которым можно довериться - в учебной среде - и обращалась к психологу.

"Я спросила у психолога - что я такого делаю, что мне никто не помогает? Она мне ответила, что "маму мы не можем изменить, но посмотрим, как мы можем с ней ужиться", - женщина рассказывает, что это было более 25 лет назад и тогда было другое время, когда отношение к насилию в семье в обществе было совершенно иным.

"Так это и продолжалось, у меня ухудшились оценки в школе. Став старше, я начала жить вместе с одним мужчиной, затем с другим (...) И тогда я встретила своего мужа - будущего юриста, следующего судью", - в этом браке Астрид пережила "полный букет различных видов насилия".

Она добавляет, что до этого встречалась с проблемным наркоманом и может заверить, что "не всегда отношения с зависимым означают, что в них будет насилие".

У Астрид с ее бывшим мужем есть общий сын, который растет с ней, так как они дошли до того, что жить вместе больше не представлялось возможным. "Ясно мне одно - такие люди не меняются (...). Моему сыну уже 21 год, у бывшего мужа есть еще три других ребенка. Думаю, что его вторая жена пережила что-то похожее, что я - эмоциональное, физическое, социальное и сексуальное насилие".

"Ужаснейший опыт, который только можно получить от близкого человека"

Спустя какое-то время Астрид встретила "очень милого латышского парня". "У него была машина, казался очень отзывчивым и милым. Очень быстро начали жить вместе, я тогда только окончила учебу и работала на хорошей работе. Он, напротив, в то время потерял работу и быстро впал во всевозможные зависимости - алкоголь, наркотики, азартные игры. И все, что ему было нужно - это деньги, чтобы удовлетворить свои зависимости.

Мы с сыном все время жили одни - мой отец где-то, не знаю где, моя мама все еще где-то пьет - у меня не было ни единого друга, подруги, у меня не было никого, к кому можно обратиться за помощью, соседи никогда не вмешивались и полицию не вызывали. Даже пока я не начала ходить загипсованная", - рассказывает женщина.

Астрид пробовала сменить место жительства, чтобы спасти своего сына и саму себя, что ей посоветовали сделать по кризисному телефону. К сожалению, это не помогло.

"В Риге или за ее пределами - это человек так же следовал. Полицию вызывали беспрерывно. К нашему счастью, этот мужчина впал в свои зависимости так глубоко, что я его стала мало интересовать", - рассказывает женщина.

"Я уже встречалась с другим мужчиной, когда бывший надумал вернуться. Ему, естественно, не понравилось, что у меня другой и он на меня напал. Мне казалось, что он меня ударит... И я знала, как себя защитить! Я научилась уклоняться так, чтобы не быть сильно травмированной, так как я осознаю, что для своего сына и собаки я единственный кормилец, кроме меня у них никого другого нет! Кто поможет несовершеннолетнему ребенку и куда вообще попадет животное?" - вспоминает женщина.

От этого же мужчины пострадал и сын Астрид. "Одной ночью нас обоих пытали мыслью - кого первого убьют?

Потому он пропустил школу и после этого рассказал учителям, что случилось. Нам была предоставлена психологическая поддержка, Сиротский суд особо не вмешивался, социальная служба один раз приходила осмотреть место жительства - если ребенку уже есть, где спать и учиться, то все в порядке. То, что мы на самом деле были подвержены угрозе и судебное решение приближаться не работало, - никого не интересовало.

Это человек был очень хитрым - всегда, когда он приближался, он рассказывал полицейским, что просто шел мимо.

Мой опыт таков, что ни одна инстанция до конца не оказывает помощь пострадавшим!".

Астрид уточнила, что "какую-то помощь можно получить, но в любом случае, человек остается один".

Сухой остаток после насильственных отношений - "в итоге мы с сыном попали в очень печальную ситуацию". Астрид больше не могла работать, так как она потеряла способности к интеллектуальной работе после нападения, потому были периоды, когда не было денег, чтобы платить по счетам.

"Примерно в то же время (в январе) - только в 2015 году - я не могла работать, но у меня рос мальчик и с собакой тоже может случиться всякое. Тоже! У нас в стране не придумали никакой социальной службы для животных - всем все равно, что происходит с домашним питомцем!

Например, нас могли отвезти в кризисный центр, но куда собаку?"

"(...) Я, честное слово, не помню, как мы тогда выжили. Я знаю, что мы с собакой гуляли по лесу и собирала грибы там же в Риге, в соседских дворах собирала яблоки, чтобы ребенку не нужно было есть голые блины. В нашей стране люди могут делать, что захотят и никто не может получить помощь от А до Я", - разочарована женщина. "Нет такой системы, в которой семьи, находящиеся в группе риска, наблюдаются "от" и "до". У государства есть только "галочка", что они кому-то когда-то частично помогли".

Астрид на своем опыте разочаровалась и в психологической помощи. Она вспоминает, что использовала оплачиваемые государством 10 посещений психолога и напротив нее была ее сверстница, которая "ужаснулась, слушая историю жизни женщины". "Думала, что в конце я получу от нее какое-то ценное мнение. В конце года я получила заключение психолога - я сама вызвала проблемы и сама их решу. Никакой дополнительной информации, никакого дополнительного слова - это все очень формально", - говорит женщина, добавляя, что она также не откинула рукой терапию и в настоящее время в поисках психотерапевта, "от которого будет какой-то смысл".

"Из этого невозможно выбраться так просто"

ФОТО: Golubovy/Shutterstock

На вопрос удалось ли ей вырваться из порочного круга насилия и видит ли она будущее в светлых тонах, женщина задумчиво говорит, что "из этого невозможно выбраться так просто".

"Независимо от того, что было, а что нет, это влияет на психику, например, огромная неуверенность в себе. Я всегда ставлю других людей выше себя - будь то на работе или дома. Я считаю, что прав второй человек, я сама в себе никогда не уверена - я сама для себя сделаю что-то только в случае крайней необходимости.

Я не могу о себе так думать, как это вероятно делают другие люли - я не могу действовать в своих интересах.

Другие всегда лучше, умнее, другие всегда что-то понимают лучше, чем я. И я не могу от этого избавиться! У меня проблемы помочь себе", - откровенна Астрид. "Это последствия, с которыми я каждый день сталкиваюсь. Не то, чтобы я сижу и жалею себя - ой, как он меня бил... Нет, конечно, иногда я об этом задумываюсь, как я до этого дошла?"

"Я просто не могу понять, почему в жизни так происходит? Это карма или что, но никто никогда не любил меня по-настоящему ни в моем детстве, ни сейчас! Я всегда была лишь полезной другим, это мне тоже не удалось преодолеть в своей жизни.

И сейчас я в слишком нездоровых отношениях. Я живу вместе с очень уважаемым в обществе человеком, его семья такая же. Его семья - одна из тех, которая лишь в глазах окружающих хочет выглядеть хорошо и делать вид, как у них все хорошо, но это не означает, что я могу позволить себе что-то большое и дорогое.

Я скорее служанка этой семье.

Пока они наслаждаются отпуском, я присматриваю за домом, садом, детьми и собаками. Это все на моих плечах. Да, я сыта и одета, но это не значит, что есть что-то эксклюзивное. Как это сказать... Только потому что, я такая личность. Я тоже хочу жить как человек, но в этом проклятие пережитого мной насилия - даже если никто меня не бьет, я не могу быть полноценным человеком!".

Астрид вздыхает и говорит: "Честно говоря, я не верю, что выберусь из этого! И на работе так было - я никогда не боролась за себя. Я не знаю, как любить себя, как позаботиться о себе. Все равно, какие будут обстоятельства, есть ли что поесть, я не могу вырваться из этого!".

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv